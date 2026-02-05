Tham gia cùng đoàn có ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cùng chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu ở cơ sở

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác đã trao 45 suất quà cho người có uy tín và 200 suất quà cho các hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo của 2 xã.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa trao quà cho người có uy tín tại xã Nhị Tường

Phát biểu tại các điểm đến, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất, sinh hoạt của bà con; gửi lời chúc đồng bào đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn và hy vọng đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr bày tỏ mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, Thứ trưởng nhấn mạnh, những năm vừa qua, tỉnh Vĩnh Long đã rất quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân nói chung, và đồng bào DTTS nói riêng. Việc tỉnh tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc đã góp phần giúp đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS thay đổi rõ nét; các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Trao quà cho các hộ đồng bào DTTS nghèo, Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn bà con nỗ lực vươn lên

Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho hay, những năm qua Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng đồng bào DTTS. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiều chủ trương, chính sách đặc thù về vùng DTTS và miền núi, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đã mang lại những chuyển biến mạnh mẽ ở cơ sở, đời sống của đồng bào đang từng bước được cải thiện và nâng cao.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã thông tin về việc tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới thành một Chương trình mục tiêu quốc gia chung.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Y Vinh Tơr kỳ vọng rằng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần, nỗ lực, quyết tâm, đặc biệt là gắn với tinh thần mới mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị; đồng thời cần đẩy mạnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách; khơi dậy tinh thần tự tin, tự lực, tự cường trong đồng bào DTTS, để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr chúc Tết tới nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Song Sơn

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc (trước đây), nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm: nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi Lâm Phú; nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Song Sơn.