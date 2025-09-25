Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr trả lời nội dung mà cử tri quan tâm. Ảnh: Lê Hường

Chiều 25/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chia làm 2 tổ, tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cùng thành viên tổ 1 đã tiếp xúc cử tri phường Thành Nhất và xã Hòa Phú. Hội nghị còn kết nối trực tuyến với các xã Cuôr Đăng, Ea Bung, Ea Nuôl, Buôn Đôn và Ia Lốp.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10. Cử tri cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay.

Cử tri phường Thành Nhất, xã Hòa Phú và các điểm cầu phản ánh về những vướng mắc trong việc giải quyết chế độ chính sách cho người cao tuổi; khó khăn trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tiến độ công trình giao thông… Cử tri cũng phản ánh những vấn đề về chuyển đổi đất thổ cư, nhu cầu điện chiếu sáng; nâng cấp đường giao thông...

Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ lo lắng trước vụ việc kê khống dịch vụ tán sỏi Laser diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh.

Cử tri phản ánh đến ĐBQH tại Hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Lê Hường)

Cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chế độ chính sách.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tài chính... trực tiếp trả lời, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đã chia sẻ một số nội dung liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Ông nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định vấn đề dân tộc là vấn đề lớn, lâu dài. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nguồn lực để đầu tư, phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có tác động rất lớn đến sự phát triển của khu vực này, với mục tiêu tổng quát là thu hẹp mức sống, thu nhập của người dân vùng DTTS và miền núi so với vùng đồng bằng. Chương trình tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư, sinh kế, chăm sóc sức khỏe...

“Trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ xác định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hiện độc lập. Điều đó tiếp tục khẳng định Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm rất lớn đến vùng đồng bào DTTS và miền núi”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt cảm ơn các ý kiến tâm huyết, thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cử tri; đồng thời trực tiếp chia sẻ, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Bà nêu rõ, với những vấn đề cử tri đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương hoặc cần quá trình, thời gian giải quyết lâu dài, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, tiếp tục đề nghị, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng niềm mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành và địa phương quan tâm, tiếp thu, giải trình các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền và thông báo tới cử tri về kết quả giải quyết trong thời gian tới.

“Trong thời gian đầu sáp nhập, Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn cử tri và Nhân dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển. Các ý kiến, kiến nghị sẽ được Đoàn tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp thứ 10”, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Tổ 1 của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Buôn Hồ và kết nối trực tuyến với các xã: Cư Bao, Krông Năng, Phú Xuân, Ea Rôk, Cư Prao và Ea Kly.