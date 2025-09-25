Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ ý kiến liên quan đến việc tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương sau gần 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, cụ thể là về công tác cán bộ, quản lý đất đai, văn hóa - xã hội…

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa lắng nghe ý kiến của cử tri. Ảnh: Lê Dương

Bà Trần Thị Kim Thoa, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Như Thanh cho biết, sau gần 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các hoạt động cơ bản đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn (tiếp nhận 100% công việc của cấp xã và 90% nhiệm vụ của cấp huyện), biên chế lại thiếu nên cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc, ít có thời gian về cơ sở, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

Vì vậy, cử tri kiến nghị Quốc hội và HĐND tỉnh sớm xem xét bổ sung hoặc cho tuyển dụng thêm công chức (thiếu 14 biên chế). Đồng thời, cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ thành lập thêm phòng chuyên môn để nâng cao chất lượng tham mưu.

Cử tri Trần Thị Kim Thoa băn khoăn về việc thiếu cán bộ. Ảnh: Lê Dương

Ông Đinh Xuân Dương, Trưởng phòng Kinh tế xã cho hay, liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất hiện gặp nhiều khó khăn do chưa có hướng dẫn cụ thể, phân cấp rõ ràng cho UBND xã. Ông đề nghị sớm ban hành hướng dẫn chi tiết để chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

Ngoài ra, ông Dương cũng kiến nghị điều chỉnh chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất vườn, ao cùng thửa đất ở nhưng không được tính là đất ở để thực hiện dự án; đồng thời bổ sung quy định về đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với vật kiến trúc và tài sản trên đất.

Nhiều cử tri cũng phản ánh về chất lượng đường dây hạ thế đã xuống cấp, sử dụng dây trần lâu năm không được đầu tư dẫn đến nguồn điện yếu, mất an toàn hành lang lưới điện. Bên cạnh đó, hóa đơn tiền điện từ tháng 6 đến tháng 8/2025 tăng bất thường so với các tháng trước, đề nghị ngành chức năng kiểm tra, rà soát để đảm bảo đời sống, sinh hoạt của người dân.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dương

Sau khi nghe ý kiến cử tri, ông Đầu Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thu, giải trình trong phạm vi thẩm quyền của tỉnh.

Ông Tùng cho biết, các ý kiến phản ánh đều có cơ sở, nguyên nhân là do chính quyền 2 cấp mới đi vào hoạt động nên còn nhiều bất cập. Trước vấn đề thiếu cán bộ và đề xuất thành lập thêm phòng chuyên môn, ông thông tin tỉnh Thanh Hóa đã được giao định biên biên chế cụ thể. Trước mắt, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp. Ở những nơi không có nguồn sẽ tổ chức xét tuyển, thi tuyển và có hướng dẫn chung trên địa bàn toàn tỉnh.

“Đối với các xã miền núi thiếu nhiều cán bộ chuyên môn, tỉnh đã điều động 160 công chức ở các xã, phường thừa và 15 cán bộ chuyên môn từ các sở, ngành lên hỗ trợ. Hiện tỉnh vẫn tiếp tục rà soát để có hướng chỉ đạo tiếp theo”, ông Tùng nói.

Ngoài ra, ở các lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, chế độ chính sách, đất đai… tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiếp thu và sẽ có chỉ đạo cụ thể trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chia sẻ, đây là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc biệt, đó là chúng ta đang ở trong một tâm thế mới của hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước đang sắp xếp lại bộ máy, bước vào một kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lê Dương

“Chúng ta tiếp xúc với cử tri trong bối cảnh mới, lắng nghe ý kiến để xem những vấn đề lớn nào cần quan tâm, chuẩn bị cho kỳ họp tới. Kỳ họp thứ 10 này được xem là kỳ họp có tính chất lịch sử, tập trung nhiều nội dung quan trọng”, ông Dung nhấn mạnh.

Theo ông Dung, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua nhiều luật và nghị quyết, nhưng trọng tâm là sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt liên quan đến mô hình chính quyền 2 cấp. Mục tiêu là tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho quản lý và phát triển. Do đó, ý kiến của cử tri có vai trò then chốt, rất quan trọng.

Các phần quà được trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Dương

Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cần ghi chép đầy đủ, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền Quốc hội thì phải được phản ánh, đưa ra thảo luận tại nghị trường.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng 59 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín trên địa bàn xã. Ảnh: Lê Dương

Nhân dịp này, Bộ trưởng gửi lời chúc xã Như Thanh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.