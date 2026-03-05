Khi nào cần xin cấp lại hoặc đổi đăng ký xe?

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA và Thông tư 13/2025/TT-BCA, có sự phân biệt rõ giữa "Cấp lại" và "Cấp đổi" tùy thuộc vào tình trạng của giấy tờ và phương tiện. Cụ thể:

- Cần xin Cấp lại khi chủ xe bị mất chứng nhận đăng ký xe.

- Cần xin Cấp đổi (Khi giấy tờ hỏng hoặc thay đổi thông tin):

Chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách.

Thay đổi thông tin của chủ xe (tên, số định danh cá nhân, địa chỉ).

Xe cải tạo, thay đổi màu sơn.

Gia hạn chứng nhận đăng ký xe (đối với xe có thời hạn).

Chuyển đổi biển số (từ trắng sang vàng hoặc ngược lại, đổi biển ngắn sang dài).

Chứng nhận đăng ký xe cũ hết thời hạn sử dụng.

Nếu không làm thủ tục cấp lại/cấp đổi mà vẫn lưu thông, mức phạt đối với ô tô là từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng (kèm tước bằng lái 1-3 tháng), đối với xe máy là 800.000 - 1.000.000 đồng (theo quy định xử phạt hiện hành).