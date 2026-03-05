Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA và Thông tư 13/2025/TT-BCA, có sự phân biệt rõ giữa "Cấp lại" và "Cấp đổi" tùy thuộc vào tình trạng của giấy tờ và phương tiện. Cụ thể:
- Cần xin Cấp lại khi chủ xe bị mất chứng nhận đăng ký xe.
- Cần xin Cấp đổi (Khi giấy tờ hỏng hoặc thay đổi thông tin):
- Chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách.
- Thay đổi thông tin của chủ xe (tên, số định danh cá nhân, địa chỉ).
- Xe cải tạo, thay đổi màu sơn.
- Gia hạn chứng nhận đăng ký xe (đối với xe có thời hạn).
- Chuyển đổi biển số (từ trắng sang vàng hoặc ngược lại, đổi biển ngắn sang dài).
- Chứng nhận đăng ký xe cũ hết thời hạn sử dụng.
Nếu không làm thủ tục cấp lại/cấp đổi mà vẫn lưu thông, mức phạt đối với ô tô là từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng (kèm tước bằng lái 1-3 tháng), đối với xe máy là 800.000 - 1.000.000 đồng (theo quy định xử phạt hiện hành).
- Cơ quan thực hiện: Công an cấp xã (xã, phường) nơi chủ xe đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với các xã đã được phân cấp đăng ký xe).
- Quy trình thực hiện (Ưu tiên làm online toàn trình để không phải đi lại):
- Bước 1: Kê khai hồ sơ: Chủ xe đăng nhập Cổng Dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) bằng tài khoản định danh mức độ 2. Kê khai giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79).
- Bước 2: Nộp bản chà số máy, số khung: Bạn gửi bản chà số máy, số khung của xe qua dịch vụ bưu chính về cơ quan đăng ký xe (Công an xã/huyện).
- Bước 3: Chờ xác minh: Cơ quan công an sẽ tiếp nhận và tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày (để đảm bảo xe không có tranh chấp hoặc là tang vật vụ án).
- Bước 4: Nộp lệ phí: Sau khi hồ sơ hợp lệ và xác minh xong, bạn sẽ nhận được thông báo nộp lệ phí qua tin nhắn/email. Bạn thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công.
- Bước 5: Nhận kết quả: Chứng nhận đăng ký xe mới sẽ được gửi về địa chỉ của bạn qua đường bưu điện.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).
- Quy trình thực hiện:
- Bước 1: Kê khai trực tuyến: Tương tự như xe máy, chủ xe đăng nhập VNeID mức độ 2 hoặc Cổng Dịch vụ công để kê khai giấy khai đăng ký xe điện tử (mẫu ĐKX10/79).
- Bước 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện: Chủ xe gửi bản chà số máy, số khung của ô tô qua dịch vụ bưu chính đến Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an huyện nơi quản lý hồ sơ xe.
- Bước 3: Thời gian xác minh: Cơ quan đăng ký xe phải thực hiện xác minh sự việc mất giấy tờ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Bước 4: Thanh toán và nhận kết quả: Sau khi có thông báo nộp phí, chủ xe thanh toán online. Kết quả (Đăng ký xe ô tô) sẽ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích, chủ xe không cần đến trực tiếp cơ quan công an.