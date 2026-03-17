Vì sao cần nắm rõ thủ tục mua bán xe ô tô cũ
Việc mua bán xe ô tô đã qua sử dụng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng thủ tục mua bán xe ô tô cũ, người mua có thể gặp rủi ro liên quan đến quyền sở hữu, giấy tờ hoặc nghĩa vụ pháp lý.
Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, nếu không thực hiện sang tên xe, bạn có thể phải chịu phạt từ 2 đến 4 triệu đồng đối với xe cá nhân và từ 4 đến 8 triệu đồng đối với xe doanh nghiệp.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Giấy tờ bên bán cần chuẩn bị:
- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (Cà vẹt xe): Bản gốc
- Sổ đăng kiểm còn hiệu lực
- Căn cước công dân
- Sổ hộ khẩu (nếu yêu cầu)
- Hợp đồng mua bán cũ (nếu xe qua nhiều đời chủ)
- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của bên bán (để tránh tranh chấp tài sản chung).
Giấy tờ bên mua cần chuẩn bị:
- Căn cước công dân
- Sổ hộ khẩu
- Tiền nộp phí và lệ phí
- Giấy tờ nộp thuế trước bạ
Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô cũ
Quy trình công chứng hợp đồng mua bán xe:
- Hai bên xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe bản gốc để công chứng viên đối chiếu.
- Công chứng viên rà soát tình trạng pháp lý của tài sản và soạn thảo hợp đồng.
- Hai bên trực tiếp ký tên vào hợp đồng dưới sự chứng kiến của công chứng viên.
- Công chứng viên ký xác thực, đóng dấu văn bản. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý ngay sau khi hoàn tất thủ tục.
Nộp thuế và lệ phí
Sau khi hoàn tất hợp đồng mua bán, người mua cần thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục mua bán xe ô tô cũ. Các khoản phí phổ biến gồm:
- Lệ phí trước bạ
- Lệ phí đăng ký sang tên xe
- Phí cấp biển số (nếu đổi biển)
Sang tên xe tại cơ quan đăng ký
Người mua cần nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký xe thuộc Cục Cảnh sát giao thông. Hồ sơ sang tên gồm:
- Hợp đồng mua bán đã công chứng
- Giấy đăng ký xe
- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ
- Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số
- Giấy tờ cá nhân của người mua
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ xử lý và cấp giấy đăng ký xe mới.
Thời gian giải quyết
Thời gian xử lý việc mua bán xe ô tô cũ thường trong 2 – 7 ngày làm việc.