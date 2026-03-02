Những thay đổi quan trọng trong quy định đăng kiểm ô tô từ năm 2026

- Chấp nhận giấy tờ trên VNeID: Theo Thông tư 71/2025, chủ xe không còn bắt buộc phải mang theo bản giấy gốc mà có thể sử dụng thông tin đăng ký xe đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để làm thủ tục. Điều này giúp hạn chế rủi ro thất lạc giấy tờ bản chính.

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử: Từ ngày 1/3/2026, các trung tâm sẽ cấp chứng nhận bản điện tử có tích hợp mã QR. Chủ xe có thể tự tra cứu, tải về hoặc in ra khi cần thiết, giúp tiết kiệm chi phí in ấn và ngăn chặn giấy tờ giả.

- Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ: Thời gian giải quyết hồ sơ cho hầu hết các loại phương tiện (kiểm định lần đầu hoặc định kỳ) được rút ngắn từ 1 ngày xuống còn tối đa 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Siết chặt phí kiểm định lại: Theo Thông tư 40/2025, nếu xe không đạt chuẩn và phải kiểm định lại:

◦ Kiểm định lại ngay trong ngày tại cùng một cơ sở: Mức thu tối đa bằng 50% giá dịch vụ niêm yết.

◦ Kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại trạm khác: Chủ xe phải nộp 100% phí như một lần kiểm định mới.

- Áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới: Từ 1/3/2026, quy trình kiểm soát khí thải sẽ nghiêm ngặt hơn theo lộ trình của Chính phủ (Quyết định 43/2025). Ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4.

- Bỏ dán tem phí đường bộ: Các trung tâm đăng kiểm sẽ không còn dán tem phí sử dụng đường bộ trên kính lái, việc quản lý sẽ được tích hợp hoàn toàn trên hệ thống điện tử.

- Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận: Đối với ô tô dưới 10 chỗ (không bao gồm xe cứu thương), lệ phí cấp giấy kiểm định giảm từ 90.000 đồng xuống còn 40.000 đồng từ ngày 1/1/2026.