- Chấp nhận giấy tờ trên VNeID: Theo Thông tư 71/2025, chủ xe không còn bắt buộc phải mang theo bản giấy gốc mà có thể sử dụng thông tin đăng ký xe đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để làm thủ tục. Điều này giúp hạn chế rủi ro thất lạc giấy tờ bản chính.
- Cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử: Từ ngày 1/3/2026, các trung tâm sẽ cấp chứng nhận bản điện tử có tích hợp mã QR. Chủ xe có thể tự tra cứu, tải về hoặc in ra khi cần thiết, giúp tiết kiệm chi phí in ấn và ngăn chặn giấy tờ giả.
- Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ: Thời gian giải quyết hồ sơ cho hầu hết các loại phương tiện (kiểm định lần đầu hoặc định kỳ) được rút ngắn từ 1 ngày xuống còn tối đa 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Siết chặt phí kiểm định lại: Theo Thông tư 40/2025, nếu xe không đạt chuẩn và phải kiểm định lại:
◦ Kiểm định lại ngay trong ngày tại cùng một cơ sở: Mức thu tối đa bằng 50% giá dịch vụ niêm yết.
◦ Kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại trạm khác: Chủ xe phải nộp 100% phí như một lần kiểm định mới.
- Áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới: Từ 1/3/2026, quy trình kiểm soát khí thải sẽ nghiêm ngặt hơn theo lộ trình của Chính phủ (Quyết định 43/2025). Ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4.
- Bỏ dán tem phí đường bộ: Các trung tâm đăng kiểm sẽ không còn dán tem phí sử dụng đường bộ trên kính lái, việc quản lý sẽ được tích hợp hoàn toàn trên hệ thống điện tử.
- Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận: Đối với ô tô dưới 10 chỗ (không bao gồm xe cứu thương), lệ phí cấp giấy kiểm định giảm từ 90.000 đồng xuống còn 40.000 đồng từ ngày 1/1/2026.
Để quá trình đăng kiểm diễn ra thuận lợi, chủ xe nên thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Chủ xe cần chuẩn bị các loại giấy tờ (có thể sử dụng bản điện tử trên VNeID hoặc bản giấy):
- Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe.
- Phiếu kiểm định chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước kiểm định lần đầu).
- Thông tin đăng nhập và trang web quản lý thiết bị camera hành trình (nếu xe thuộc diện phải lắp).
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe đã qua cải tạo.
Bước 2: Đặt lịch hẹn trực tuyến
Khuyến khích chủ xe sử dụng ứng dụng TTDK để đặt lịch hẹn trước nhằm tránh tình trạng quá tải và chủ động thời gian. Quy trình trên ứng dụng gồm:
- Đăng nhập và chọn "Đặt lịch đăng kiểm".
- Nhập thông tin phương tiện và chọn trạm đăng kiểm phù hợp.
- Chọn khung giờ còn trống và xác nhận lịch hẹn để nhận mã QR ưu tiên.
Bước 3: Đưa xe đến trung tâm và thực hiện kiểm định
- Nộp hồ sơ và đóng lệ phí dịch vụ kiểm định.
- Kiểm tra kỹ thuật: Nhân viên sẽ kiểm tra toàn diện hệ thống phanh, đèn, động cơ và đặc biệt là chỉ số khí thải.
- Nhận kết quả: Nếu đạt, xe sẽ được cấp tem kiểm định và giấy chứng nhận điện tử (hoặc bản in nếu yêu cầu) trong vòng 4 giờ làm việc.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ xe cần lưu ý đưa xe đi đăng kiểm đúng hạn, vì mức phạt hiện nay rất nặng đối với cả lái xe và chủ xe:
- Quá hạn dưới 1 tháng: Phạt tiền từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng đối với lái xe và bị tước GPLX từ 1-3 tháng. Đối với chủ xe là tổ chức, mức phạt có thể lên tới 12.000.000 đồng.
- Quá hạn từ 1 tháng trở lên (hoặc không có giấy chứng nhận): Phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với lái xe. Đối với chủ xe là tổ chức, mức phạt tối đa là 24.000.000 đồng.