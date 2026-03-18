Theo quy định, thủ tục sang tên xe ô tô cần được thực hiện khi có sự thay đổi chủ sở hữu phương tiện. Việc thực hiện đúng thủ tục giúp xác lập quyền sở hữu hợp pháp và tránh các rủi ro pháp lý khi sử dụng phương tiện. Một số trường hợp phổ biến gồm:

Quy trình sang tên xe ô tô

Thủ tục thu hồi (Người bán thực hiện)

Bước 1: Chủ xe lên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID để kê khai "Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe". Sau đó lấy mã hồ sơ trực tuyến.

Bước 2: Chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe tại cơ quan đăng ký xe (nơi cư trú của chủ xe).

Bước 3: Nhận kết quả trong vòng 02 ngày làm việc, cơ quan công an sẽ cấp "Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe".

Lưu ý: Chủ xe được giữ lại biển số định danh của mình để đăng ký cho xe khác trong tương lai.

Thủ tục đăng ký sang tên (Người mua thực hiện)

Sau khi có giấy chứng nhận thu hồi từ người bán, người mua tiến hành các bước sau:

Bước 1: Người mua đăng nhập Cổng dịch vụ công hoặc VNeID để kê khai "Giấy khai đăng ký xe".

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ:

Giấy khai đăng ký xe (đã kê khai ở bước 1).

Giấy tờ của chủ xe (CCCD/VNeID).

Chứng từ chuyển quyền sở hữu (Hợp đồng mua bán đã công chứng/chứng thực).

Chứng từ lệ phí trước bạ (Biên lai nộp thuế).

Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (lấy từ người bán).

Bước 3: Người mua mang xe và hồ sơ đến cơ quan đăng ký xe để cán bộ kiểm tra thực tế xe (số khung, số máy).

Bước 4: Bấm biển số và nộp lệ phí:

Nếu chưa có biển số định danh: Được bấm biển số mới ngay.

Nếu đã có biển số định danh đang được quản lý trên hệ thống: Sẽ được cấp lại biển số đó.

Bước 5: Nhận biển số xe ngay sau khi hoàn tất thủ tục. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe sau khoảng 02 ngày làm việc (có thể đăng ký nhận qua bưu điện).