Chiều 18/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Houari Boumediene Alger, bắt đầu thăm chính thức Algeria từ ngày 18-20/11 theo lời mời của Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb.

Với sự trọng thị đặc biệt, Thủ tướng Sifi Ghrieb đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tiếp đó, Thủ tướng Sifi Ghrieb chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân tới sân bay quốc tế Houari Boumediene Alger. Ảnh: Nhật Bắc

Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vị trí danh dự, Quốc thiều Việt Nam được cử lên. Sau đó, Thủ tướng Sifi Ghrieb mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự.

Hai Thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu Algeria và Việt Nam tham dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, sau khi hai Thủ tướng có trao đổi ngắn, Thủ tướng Algeria đã tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính tại nơi xe đỗ.

Dự kiến ngày 19/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm chính thức với Thủ tướng Algeria và hội kiến các lãnh đạo cấp cao của nước này.

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân. Ảnh: Nhật Bắc

Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ từ lâu đời, đặc biệt là trong quá trình cùng đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước.

Sau hơn 60 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Algeria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Algeria sau 10 năm, kể từ năm 2015. Ảnh: Nhật Bắc

Chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, mở ra kỷ nguyên hợp tác sâu rộng và năng động. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ chính trị tin cậy, thúc đẩy và tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối nhân dân giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.