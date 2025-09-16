Theo báo Guardian, Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 15/9 đã lên tiếng chỉ trích bài phát biểu mới đây của tỷ phú Elon Musk tại một cuộc biểu tình cực hữu ở London.

"Vương quốc Anh là một quốc gia công bằng và khoan dung. Điều cuối cùng chúng tôi mong muốn là những tuyên bố nguy hiểm và kích động. Những ngôn ngữ như vậy không thể chấp nhận và có thể gây ra tình trạng bạo lực trên đường phố", Văn phòng Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ông Starmer, lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Anh Ed Davey cũng kêu gọi xem xét những biện pháp trừng phạt với ông Musk vì những tuyên bố "gieo rắc bất hòa cho nền dân chủ Anh".

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: The Independent

Vào ngày 13/9, tỷ phú Musk đã có bài phát biểu trước hàng trăm nghìn người tham dự sự kiện tuần hành "Đoàn kết toàn vương quốc" ở London. Tại đây, ông Musk đã kêu gọi giải tán Quốc hội Anh và cảnh báo về "những nguy cơ đang tới gần".

"Chúng ta không thể chờ thêm 4 năm, cần phải có sự thay đổi chính phủ ở Anh. Cần phải giải tán Quốc hội và tổ chức một cuộc bầu cử mới. Người dân Anh cần nhìn xung quanh mình và nhận ra những nguy cơ có thể xảy ra nếu không phản kháng", ông Musk nói.

Theo truyền thông địa phương, ước tính đã có từ 100.000 - 150.000 người tham gia các cuộc biểu tình cực hữu ở Anh vào cuối tuần qua. Một số thành phần quá khích đã xung đột với cảnh sát, khiến 26 sĩ quan bị thương. Tính tới ngày 15/9, cảnh sát London đã truy tố 8 đối tượng về các hành vi gây rối.