Công điện nêu rõ, việc triển khai được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 và Thông báo số 386-TB/VPTW ngày 16/10/2025. Mục tiêu là cắt giảm thực chất, tiếp cận từ thực tiễn, dựa trên mức độ sẵn có của dữ liệu, sự liên thông và đồng bộ hạ tầng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Rà soát 734 thủ tục có thể cắt giảm ngay

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát 734 thủ tục hành chính (TTHC) theo Văn bản số 4735/TCT ngày 20/10/2025 của Tổ công tác triển khai Đề án 06. Đây là các thủ tục có chứa một trong 15 loại giấy tờ đã có thông tin trên các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có thể cắt giảm ngay.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát 734 thủ tục hành chính. Ảnh: Thạch Thảo

Các bộ, ngành được yêu cầu đẩy nhanh sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đã được Thủ tướng phê duyệt trên từng lĩnh vực. Trong đó, các cơ quan chủ động bỏ yêu cầu cung cấp những thành phần hồ sơ đã có dữ liệu.

Đối với 668 TTHC đặc thù do địa phương ban hành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm hoặc không yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu. Thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 15/11/2025 hoặc tại kỳ họp HĐND gần nhất.

Tất cả các bộ, ngành, địa phương phải gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trước ngày 31/10/2025.

Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ

Theo Công điện, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát cụ thể các TTHC có thành phần hồ sơ là 1 trong 15 loại giấy tờ đã có dữ liệu. Bộ Tư pháp sẽ đề xuất phương án cắt giảm, xác định rõ điều, khoản, điểm tại văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thành hướng dẫn trước ngày 23/10/2025.

Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành đánh giá kết quả rà soát, xây dựng báo cáo tổng thể về việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Đồng thời, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, để thực thi phương án cắt giảm, thay thế ngay các thành phần hồ sơ đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thời hạn trình Chính phủ ban hành là trước ngày 15/11/2025.

Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, trực tiếp chỉ đạo bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Việc đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu được kỳ vọng sẽ góp phần tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.