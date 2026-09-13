Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao Đại sứ quán đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt cho chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ vào tháng 5/2026 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, chuyến công tác lần này tiếp tục cho thấy vị trí, vai trò và uy tín, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, theo định hướng tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác với tất cả các nước, sẵn sàng làm bạn và mở rộng quan hệ vì hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm lần này, ông vừa có cuộc hội đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Ấn Độ, qua đó tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, triển khai các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam – Ấn Độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao Đại sứ quán đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt cho chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ vào tháng 5/2026 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cho biết Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, Thủ tướng cho rằng hai nước Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều tiềm năng, dư địa và tiền đề để tiếp tục thúc đẩy quan hệ thời gian tới, dựa trên nền tảng rất vững chắc, đặc biệt là tin cậy chính trị, mối quan hệ truyền thống, lịch sử tốt đẹp, Ấn Độ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh các cán bộ ngoại giao và đặc biệt là các đồng chí đang công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài trên các lĩnh vực phải nắm rất chắc quan điểm, chủ trương, đường lối, tư duy mới của Đảng về công tác đối ngoại nói chung và từng địa bàn cụ thể để vận dụng trong công việc hằng ngày.

Thủ tướng yêu cầu cần thường xuyên đánh giá, cập nhật tình hình, bám sát địa bàn để kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền để tiếp tục duy trì và mở rộng tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác, trong đó có Ấn Độ, trong bối cảnh tình hình diễn biến rất nhanh và phức tạp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ với Ấn Độ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược với cách làm rất đổi mới, tất cả đều trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc triển khai hoạt động của các cơ quan, cán bộ ngoại giao.

Do đó, phải tiếp tục đổi mới cách làm, với tinh thần là theo đến cùng và phải có kết quả cuối cùng, lấy kết quả cụ thể và sản phẩm thực tế làm thước đo đánh giá, với những tiêu chí cụ thể trên các lĩnh vực đối với địa bàn phụ trách, kết quả cuối cùng đem lại lợi ích cho đất nước và hài hòa lợi ích với đối tác.

Với địa bàn Ấn Độ, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để tiếp tục củng cố lòng tin, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cấp có thẩm quyền, cung cấp đầy đủ thông tin cho trong nước để đẩy mạnh triển khai hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng – an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư…

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tham dự cuộc gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, Thủ tướng nêu một số định hướng hợp tác quan trọng giữa hai nước như kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không, từng bước tăng số lượng chuyến bay kết nối giữa hai nước; hợp tác tài chính, trao đổi hàng hóa, hợp tác, thu hút đầu tư trong những lĩnh vực mới, công nghệ cao mà bạn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hydrogen, thép xanh…; thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch; kết nối huy động nguồn lực con người…

Đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, Thủ tướng tin tưởng Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có đột phá trong công tác để góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Theo VGP