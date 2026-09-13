Ngày 13/9, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên thảo luận Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề "Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026 chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước thành viên, nước đối tác, khách mời, tổ chức quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Các lãnh đạo tham dự phiên thảo luận Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Ảnh: BTC BRICS

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ưu tiên của BRICS 2026 là xây dựng nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và bền vững, trên cơ sở cách tiếp cận "lấy con người làm trung tâm, đặt nhân loại trên hết".

Lãnh đạo Ấn Độ cũng cho hay yêu cầu chuyển hóa các ưu tiên hợp tác thành những kết quả cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân; đề xuất các nước cùng khuyến nghị cải cách quản trị toàn cầu trên ba trụ cột là tính đại diện, khả năng đáp ứng và xây dựng luật lệ.

Hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và các thể chế đa phương, các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm.

Các lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính, văn hóa - giao lưu nhân dân, thúc đẩy hòa bình, xây dựng một trật tự quốc tế đại diện hơn, công bằng hơn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

Các lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt cả về thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo vệ môi trường, y tế và giao lưu nhân dân.

Các lãnh đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định thị trường năng lượng và duy trì dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn từ các nguồn cung đa dạng, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu và bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu.

Bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường

Phát biểu tại phiên họp với chủ đề "Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu", Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng, bền vững cho tất cả các quốc gia.

BRICS cần phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Phát biểu của Thủ tướng được nước chủ nhà và lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao. Ảnh: VGP

Đánh giá cao các ưu tiên "Tự cường, Đổi mới sáng tạo, Hợp tác và Phát triển bền vững", Thủ tướng đề xuất ba định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược.

Qua đó nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế, kịp thời ngăn ngừa khủng hoảng và chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và các thách thức xuyên biên giới hiện nay.

Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững thông qua tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường.

Theo Thủ tướng, cần phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực có sức lan tỏa cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch.

Chia sẻ về định hướng phát triển, Thủ tướng cho biết Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng cho phát triển; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.