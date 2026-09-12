Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Ấn Độ và cá nhân Thủ tướng Narendra Modi về thành công của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026 cũng như những thành tựu kinh tế, xã hội vượt bậc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Narendra Modi về Diễn đàn Tiếng nói Phương Nam (Global South). Ông khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định.

Quan hệ hai nước đã được nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 vừa qua, thể hiện tầm mức sâu sắc của quan hệ song phương, sự chín muồi của lòng tin chính trị, chia sẻ tầm nhìn và hội tụ lợi ích chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng mở trong tương lai.

Quan điểm và các mục tiêu, đường lối phát triển của Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng, tạo cơ hội để hai nước có thể đồng hành trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong BRICS, đồng thời nhấn mạnh sự tham dự của Việt Nam đã giúp nâng tầm Hội nghị. Ông đánh giá cao quan hệ truyền thống lâu đời, sự gắn kết thông qua lịch sử, văn hóa, văn minh, cũng như sự tương đồng trong chính sách đối ngoại và chia sẻ tầm nhìn phát triển của hai nước. Ông cũng khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Ảnh: VGP

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Hai nước cần đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương. Thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á - Đông Nam Á cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á - Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Ngoại giao - Quốc phòng.

Trong khoa học và công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng di động 5G/6G...; xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, yoga, giao lưu Phật giáo trong năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời mời Thủ tướng Narendra Modi sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Narendra Modi vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp thời gian phù hợp. Ảnh: VGP

Thủ tướng Narendra Modi đồng tình với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng và khẳng định Chính phủ Ấn Độ luôn ủng hộ, nỗ lực triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất.

Việt Nam là minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của WTO

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các chương trình nghị sự của WTO, ủng hộ WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Việt Nam mong muốn WTO tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và mở rộng chương trình nghị sự sang các lĩnh vực mới như thương mại số, AI, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị WTO tiếp tục các dự án, sáng kiến hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, đào tạo chuyên sâu về chính sách thương mại, tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp quốc tế.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala chúc mừng những thành tựu kinh tế hết sức ấn tượng của Việt Nam và chia sẻ các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã phản ánh năng lực quản trị kinh tế vĩ mô rất tốt của Chính phủ.

Sau gần 20 năm gia nhập WTO (từ năm 2007-2027), Việt Nam là minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của WTO và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Tổng Giám đốc mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế của mình với các nước đang phát triển khác.

Tổng Giám đốc cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng đồng thời chuyển dịch lên các tầng nấc cao hơn của chuỗi giá trị, nhất là các sản phẩm giá trị cao liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, bộ vi xử lý.

WTO tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và mong muốn Việt Nam ủng hộ tiến trình cải cách WTO cũng như tiến trình gia nhập WTO của các nước.