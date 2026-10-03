Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.

Nội dung thảo luận tại hội nghị gồm tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý 3, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ nước ta đã đi qua 3 quý của năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: Chính phủ

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung: Hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính để xử lý triệt để các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, kiến tạo phát triển. Quan trọng nhất là trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, minh bạch.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh sản xuất trong nước gắn với thực hiện miễn, giảm thuế, phí; xử lý triệt để kiến nghị để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...

Thủ tướng nhấn mạnh phải quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 để tạo điều kiện cho 2027 là năm bứt phá và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; các điểm nghẽn để tháo gỡ triệt để; các giải pháp cụ thể đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý 4.

Các địa phương đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng đạt kết quả thế nào, những vấn đề tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; quan trọng nhất là đánh giá cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026. Ảnh: Chính phủ

Về kết quả tăng trưởng 9 tháng, Thủ tướng đề nghị phân tích những ngành, lĩnh vực, địa phương nào đang tạo động lực cho tăng trưởng cần tiếp tục tập trung phát huy; những lĩnh vực, địa phương nào tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, tác động đến kết quả chung; những động lực nào cần tiếp tục khai thác; các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù thế nào; trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, địa phương có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu, nguồn lực, giải pháp thực hiện thế nào; giải pháp có thể làm ngay để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút và thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xử lý triệt để các dự án tồn tại, vướng mắc.

Thủ tướng đề nghị các địa phương có cam kết về kết quả, tiến độ và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của cả nước.

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cùng các thứ trưởng, lãnh đạo các vụ, đơn vị dự trực tuyến Phiên họp trực Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý 4, Thủ tướng lưu ý cần làm gì để tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu; dự án lớn nào cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, công trình nào có thể hoàn thành sớm hơn, đưa vào sử dụng; thị trường xuất khẩu nào có thể mở rộng, sức mua trong nước cần kích thích bằng giải pháp nào.

Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung vào những giải pháp cụ thể nào để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Các địa phương, bộ, ngành họp trực tuyến

Về trách nhiệm tổ chức thực thi, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.