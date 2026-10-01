Sáng 1/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý 3/2026.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, hội nghị đã đánh giá và đề xuất mức xếp loại quý 3/2026 đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét, quyết định xếp loại quý 3/2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 và Chính phủ khóa 16 đã thể hiện rõ những đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành với nhiều cách làm khoa học, quyết liệt, sáng tạo, mang lại kết quả thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đánh giá thường xuyên, liên tục, nhiều chiều và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, sử dụng, luân chuyển, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị. Ảnh: Chính phủ

Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm để tạo những đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Việc đánh giá cán bộ phải được làm thường xuyên, công tâm, khách quan, trong bối cảnh khối lượng công việc rất cao và yêu cầu về tiến độ, thời gian cũng rất gấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện việc đánh giá cán bộ theo các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

Cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thì quyết định, phê duyệt mức xếp loại.

Thủ tướng nêu rõ, công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất thì hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng cho biết những kết quả của năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng để tạo thế, tạo lực và tạo tiền đề cho tăng tốc bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi những mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã được hoàn thành đúng kế hoạch.

Thủ tướng đề nghị các thành viên trong Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Ảnh: Chính phủ

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vào thời điểm cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm và bảo đảm tiến độ yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chuẩn bị thật tốt các đề án, dự án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 4 và kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16; tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo không có văn bản nợ đọng...