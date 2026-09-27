Chiều 27/9, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận nhiều vấn đề cử tri nêu không chỉ là câu chuyện riêng của một phường, của một địa bàn, của Thủ đô Hà Nội mà còn là những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển đất nước. Đó cũng là nguyện vọng, tâm tư mà nhân dân cả nước quan tâm.

Sau khi thông tin tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị là không để mất thời gian, không để có độ trễ từ nghị quyết đến hành động, từ quyết sách đến các kết quả trong cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn Thành phố

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ này, Trung ương sẽ tiến hành 4 hội nghị (đã tổ chức 3 hội nghị, chuẩn bị tiến hành hội nghị thứ 4), nhiều hơn thông lệ các nhiệm kỳ trước. Theo ông, những gì có trong nghị quyết cần phải cụ thể hóa hơn, cần có sự chỉ đạo của Trung ương thì Trung ương phải làm ngay. Nếu để đến năm thứ hai, thứ ba mới triển khai thì mất thời gian và rất dở dang.

Quốc hội cũng tiến hành 3 kỳ họp, nhiều hơn 1 kỳ so với thông lệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, điều quan trọng không phải là họp nhiều hơn mà là công việc giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn. Ông đã khái quát kết quả kỳ họp thứ nhất và kỳ họp không thường lệ của Quốc hội. Kỳ họp thứ hai dự kiến xem xét 43 dự án luật, quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ tinh thần chung là phải tiếp tục thể hiện các bước chuyển quan trọng về tư duy. Đó là pháp luật không để chỉ quản lý mà là kiến tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp và hệ thống.

"Không để quy định không phù hợp trở thành rào cản, phải kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng các nguồn lực cho phát triển, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cử tri các phường phát biểu về nhiều nội dung quan tâm và các dự luật, vấn đề sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới

Từ cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, hàng trăm đạo luật đã được rà soát, chỉnh sửa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ trước đây từng nói "thể chế là điểm nghẽn, kìm hãm sự phát triển", nhưng gần đây thể chế không còn là điểm nghẽn nữa mà đã được khơi thông. Ông khẳng định thước đo cuối cùng của sự phát triển chính là cuộc sống của nhân dân.

Ông cũng cho rằng tăng trưởng là phải tạo ra nhiều việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, trường học, bệnh viện tốt hơn, môi trường trong lành hơn, bộ máy công quyền phục vụ nhân dân tốt hơn. Nếu chỉ nhìn con số tăng trưởng mà còn những bức xúc chính đáng của dân chậm được giải quyết thì chưa đạt yêu cầu.

Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo chủ chốt sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại lớn như tham dự Hội nghị APEC tại Trung Quốc để nhận bàn giao vai trò chủ nhà APEC cho năm sau, tham dự Hội nghị G20 theo lời mời của Mỹ, thăm một số nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận của xã hội

Với Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Thành phố đang chuyển biến mạnh mẽ, hành động khẩn trương, thực hiện khối lượng công việc lớn. Thành phố phát triển nhanh thì yêu cầu càng cao. Tư duy phát triển Thủ đô có sự chuyển đổi, không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt của một đô thị lớn mà từng bước kiến tạo, phát triển dài hạn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.

Vừa qua, Hà Nội đưa ra quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá đây là lần đầu đặt ra tầm nhìn như vậy.

"Hà Nội hôm nay phải làm gì để lại cho con cháu, để 100 năm nữa trở thành di sản?", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề và cho rằng Hà Nội cần tạo ra những công trình xứng tầm với thời đại Hồ Chí Minh nhân dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Hiện nay, Hà Nội đang phải duy tu, bảo tồn, phục dựng lại các nét đẹp riêng có. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố tiếp tục hoàn chỉnh phương án mà cử tri, nhân dân đóng góp ý kiến. Theo ông, "nhân dân không ủng hộ thì không thể làm được".

Về giao thông, Thành phố đang tập trung hoàn thành các đường vành đai để giải quyết dứt điểm ùn tắc. Với nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã nhận được báo cáo việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận đạt 92% người dân đồng tình, với quy hoạch phân khu sông Hồng đạt 71,8% đồng tình.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây mới chỉ là phác thảo, ý tưởng để toàn dân cùng các cơ quan đóng góp, "ai có thiết kế hay hơn đều được hoan nghênh" và sau khi đi đến thống nhất mới thực hiện. Hà Nội chưa quyết định về chính sách hay mô hình.

Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất quan trọng, quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn đã được xác lập. Thành phố đang cụ thể hóa ở từng khu vực, triển khai nhiều công trình, dự án lớn có thể làm thay đổi diện mạo trong nhiều năm tới. Đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, vui mừng, phấn khởi trước những định hướng phát triển lớn. Tuy nhiên, một số phương án cụ thể cũng còn có băn khoăn, ý kiến khác nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các cử tri

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận việc có ý kiến khác nhau là điều bình thường, thậm chí là cần thiết đối với những quyết định có ảnh hưởng lâu dài đến diện mạo, di sản, cuộc sống của nhiều thế hệ. Vì vậy phải tiếp tục hoàn thiện, trao đổi, tranh luận để đi đến chân lý, "không có việc gì dễ".

Thành phố phải thực sự cầu thị sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân trên tinh thần xây dựng. Việc càng lớn, tác động càng lâu dài càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận của xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ việc nhiều người nói 5 năm nữa, vào năm 2030, khi có thêm 500km đường tàu điện ngầm thì diện mạo Hà Nội sẽ “khác lắm”, có lẽ không còn tắc đường, không còn nhiều xe máy, không còn đô thị chật chội… Nếu có những khu đô thị mới chỉ mất 15 phút để đi vào nội đô, ông cho rằng người dân sẵn sàng di dời để được sống ở những khu đô thị đẹp, tiện ích.