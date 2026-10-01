Thủ tướng Israel ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar vì đã ngăn chặn âm mưu cố tình làm rơi máy bay của hãng hàng không Flydubai, qua đó cứu sống 174 người.

Theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/9 đã ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar vì hành động anh dũng cứu hành khách trên chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flydubai.

"Cơ trưởng Machchhar là người hùng thực sự. Mặc dù bị đâm và bị thương nặng, anh ấy vẫn dũng cảm chống trả, mở cửa khoang lái để cùng hành khách và phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công. Anh ấy đã ngăn chặn được một âm mưu tương tự sự kiện 11/9, qua đó cứu sống 174 người trên máy bay", ông Netanyahu cho biết.

Cũng theo Thủ tướng Netanyahu, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ việc này. "Nếu không được ngăn chặn, đây đã có thể làm một thảm họa nghiêm trọng, không chỉ gây ra hậu quả với Israel mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đề ngành hàng không toàn cầu", ông Netanyahu nói.

Cơ trưởng Smit Machchhar của hãng hàng không Flydubai. Ảnh: Times of Israel

Ở thời điểm hiện tại, cơ trưởng Machchhar đang được điều trị ở bệnh viện Tabuk, Ảrập Xêút. Đại sứ quán Ấn Độ tại Ảrập Xêút đã có thông cáo cảm ơn viên phi công vì hành động dũng cảm, đồng thời chúc anh chóng bình phục.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, vụ việc trên chuyến bay của hãng Flydubai là"“âm mưu tấn công khủng bố" nhằm vào người Israel, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Hiệp định Abraham. Tuy vậy, Israel thừa nhận rằng nước này không nhận được bất kỳ cảnh báo hay thông tin tình báo nào về vụ việc, và cũng chưa rõ động cơ của kẻ tấn công.

Theo truyền thông Israel, máy bay của Flydubai đã gặp sự cố hy hữu khi đang trên đường từ Dubai (UAE) tới Tel Aviv (Israel), khi cơ phó người Oman bất ngờ tấn công cơ trưởng trong khoang lái, khiến máy bay hạ độ cao gần 4.300m trong chưa đầy 30 giây. May mắn là hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã kịp thời can thiệp, khống chế cơ phó và đưa máy bay hạ cánh an toàn tại Ảrập Xêút.