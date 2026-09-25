Theo Tân Hoa xã, trong bài phát biểu ngày 24/9, ông Netanyahu đã bảo vệ các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza và những nơi khác trong khu vực, khi nước này ngày càng đối mặt với chỉ trích quốc tế và sự cô lập về ngoại giao. Ông Netanyahu cũng cáo buộc một số quốc gia, trong đó có các nước Tây Âu đã “khuất phục trước những đám đông bài Do Thái” và từ chối đứng về phía Israel.

Nhiều đại biểu rời phòng họp khi Thủ tướng Israel phát biểu. Video: Liên Hợp Quốc

Khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu, hàng chục đại biểu đã rời phòng họp, để lại nhiều ghế trống trong hội trường.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu trước Đại hội đồng LHQ rằng sự tồn vong của người Palestine đang bị đe dọa và giải pháp hai nhà nước bị suy yếu nghiêm trọng. Trong bài phát biểu gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới qua video được ghi hình trước, ông Abbas nói người Palestine ở Gaza đang phải hứng chịu cảnh giết chóc, tàn phá, nạn đói, những nỗ lực cưỡng bức di dời trong khi hoạt động mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây đang gia tăng.

Ông Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực bảo vệ giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Palestine.