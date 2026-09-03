Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/9 tiếp tục tuyên bố rằng Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời đề xuất đổi tên tuyến hàng hải chiến lược này.

"Chúng ta đang kiểm soát khu vực này, liệu có nên đổi tên eo biển Hormuz thành 'eo biển Trump' hay không? Giống như nước Mỹ, nơi này sẽ trở thành tâm điểm", ông Trump cho biết.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, các tài khoản mạng xã hội của Nhà Trắng đã đăng tải bản đồ khu vực Vịnh Ba Tư với chú thích "eo biển Trump" tại vị trí vốn thuộc về eo biển Hormuz, kèm theo dòng mô tả: "Một ý tưởng hay".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Hiện vẫn chưa rõ người đứng đầu Nhà Trắng sẽ thực hiện việc đổi tên bằng cách nào. Vào hồi tháng 8, ông Trump cũng từng nói sẽ sớm biến eo biển Hormuz thành "một phần lãnh thổ Mỹ" sau khi đánh bại Iran.

Trong một bình luận riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Trump cũng khẳng định các đợt giao tranh mới với Iran sẽ không kéo dài, đồng thời nói Israel không cần lo lắng về viễn cảnh xung đột tái diễn. "Tôi là Tổng thống Mỹ và tôi sẽ lo liệu việc đó", ông Trump nhấn mạnh.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo sẽ "đáp trả mạnh" nếu Iran tấn công nước này trong dịp lễ của người Do Thái.

Cùng ngày 2/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng mọi quốc gia hỗ trợ Iran xây dựng "cơ chế tạo nguồn tài chính" đều sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Washington. Bên cạnh đó, ông Rubio khẳng định eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa và Mỹ "sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những thực thể gây ra mối đe dọa tại tuyến hàng hải trọng yếu này".