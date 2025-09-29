Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Mưa lớn do bão số 10 gây ra ngập úng tại Thanh Hóa

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn; căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Các địa phương phải triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

Đồng thời, các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Các địa phương phải chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động bất ngờ.

Ngoài ra, kiểm tra hồ đập thường xuyên để điều tiết lượng nước kịp thời, không để xảy ra sự cố vỡ đập, tràn hồ chứa và gây hậu quả nghiêm trọng. Các địa phương bị ảnh hưởng phải khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, nhất là các đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố sau bão, mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính…