Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 5h sáng nay (29/9), vị trí tâm bão trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão giữ nguyên hướng di chuyển và tốc độ, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) ghi nhận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;...
Đặc biệt, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.
Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m biển động mạnh.
Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29/9.
Đáng lưu ý, trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ hôm nay đến ngày mai (30/9), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở 9 tỉnh, thành phố
Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 28/9 đến 4h sáng nay 29/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vạn Xuân1 160mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 398,2mm (Nghệ An); Hương Quang 348,2mm (Hà Tĩnh); Trọng Hoá 206,4mm (Quảng Trị); Hồng Trung 241,8mm (TP Huế); Suối Lương 170,8mm (TP. Đà Nẵng);...
Trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 28/9 đến 4h sáng nay 29/9), khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Làng Nhì 64mm (Lào Cai); Mường Do1 42,4mm (Sơn La); Lũng Vân 54,8mm (Phú Thọ);...
Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Sơn La, Lào Cai từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ từ 30-60mm, có nơi trên 90mm; từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị từ 90-130mm, có nơi trên 180mm; Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Đồng thời, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của 9 tỉnh, thành phố trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 2 ở Hà Tĩnh và TP Huế.
Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.