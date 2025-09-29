Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 0h ngày 29/9, tâm bão Bualoi đang trên đất liền ven biển khu vực giữa Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (khu vực Đèo Ngang), cường độ bão giảm xuống cấp 10-11, giật cấp 13.
Dự báo 1-2 giờ tới, tâm bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc đi lên khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An - Hà Tĩnh. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến 3h, vùng ven biển Hà Tĩnh gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 13, sâu trong đất liền gió cấp 6-7, giật cấp 9.
Bộ Xây dựng vừa báo cáo nhanh tình hình giao thông sau bão số 10 (Bualoi). Trong lĩnh vực hàng không, từ 6-15h ngày 28/9, có 42 chuyến bay hủy, hơn 50 chuyến hoãn và nhiều chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị. Cảng Hàng không Đà Nẵng ghi nhận 8 chuyến hủy, 51 chuyến hoãn; Phú Bài hủy 28 chuyến; Đồng Hới hủy 2 chuyến; Thọ Xuân hủy 4 chuyến và 6 chuyến bay sớm. Ngoài ra, 64 chuyến bay tại các sân bay khác phải đổi đường bay tránh bão.
Trên đất liền, đến 16h cùng ngày, quốc lộ 8C (Hà Tĩnh, km133+304) ngập 60cm, gây tắc đường; lực lượng chức năng đã lập rào chắn và dự kiến thông xe vào 19h.
Trên biển, sáng 28/9, 2 tàu cá với 11 thuyền viên gặp nạn tại khu vực luồng Cửa Việt, trong đó 1 tàu chìm hoàn toàn, 1 tàu mắc cạn. 9 thuyền viên trên tàu mắc cạn đã được cứu, 2 thuyền viên trên tàu chìm hiện vẫn mất tích.
Mưa và gió vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt tại khu vực tâm bão Nghệ An - Hà Tĩnh. Một nhà hàng ở khu vực Thiên Cầm, Hà Tĩnh tơi tả trong gió bão. Hình ảnh được ghi lại vào lúc 1h30 ngày 29/9.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 1h ngày 29/9, tâm bão Bualoi mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 trên đất liền ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.
Anh Lê Anh (trú xã Diễn Châu, Nghệ An), chia sẻ: "Khu vực tôi ở mưa lớn, gió rít kinh hoàng. Bão số 5 chưa là gì so với cơn bão này. Gió thổi liên tục suốt ba giờ mà không hề có dấu hiệu giảm. Cả gia đình chúng tôi chỉ biết nằm nín thở, cầu mong bão nhanh qua."
0h55 phút, ngày 29/8, trao đổi qua điện thoại, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh cho biết, hiện tại tâm bão đang dịch chuyển ra sát trung tâm TP Hà Tĩnh (cũ), gió giật cấp 11, kèm theo mưa lớn. Ghi nhận của PV, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh gió vẫn rít dữ dội kèm theo mưa lớn.
Một người dân sinh sống ở TP Hà Tĩnh (cũ) cho biết: “Hiện tại bão số 10 đang quần thảo, gió giật mạnh khiến mái ngói của gia đình tôi bị vỡ, nước tràn vào nhà. Tôi xác định thức trắng đêm để theo dõi tình hình, tìm cách ứng phó”.
Trước đó, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền, Nghệ An yêu cầu người dân không có nhiệm vụ được yêu cầu tuyệt đối không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe. Tại Hà Tĩnh, thông tin từ Sở Xây dựng, từ 19h ngày 28/9, lực lượng chức năng đã triển khai cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.
Lúc 23h đêm 28/9, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tâm bão đang đi vào khu vực giữa Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị (khu vực Đèo Ngang). Cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 - giảm một cấp.
Dự báo trong 1-2 giờ tới tâm bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh sau đó di chuyển theo hướng tây bắc đi lên khu vực vùng núi phía tây của Nghệ An-Hà Tĩnh và suy yếu dần. Từ nay đến 3 giờ sáng 29-9, khu vực Hà Tĩnh, vùng ven biển gió cấp 8-10, giật cấp 13. Sâu trong đất liền gió cấp 6-7, giật cấp 9. Từ sau 3h sáng ngày 29/9, bão sẽ suy yếu, gió mạnh giảm dần.
Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 28/9, toàn tỉnh đã sơ tán 8.908 hộ dân/18.394 người, trong đó, khu vực ven biển sơ tán 5.887 hộ/12.560 người, khu vực miền núi 1.436 hộ/2.800 người, một số khu vực khác là 1.585 hộ/2.923 người.
23h20, tại khu vực biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), xuất hiện gió giật mạnh, thổi liên hồi kèm theo tiếng rít lớn. Một khách sạn ở Thiên Cầm 11 tầng bị rung lắc, trần thạch cao bị gió giật đổ sập khoảng 80m2. Phần trần mái được làm bằng thạch cao đổ xuống sàn nhà cũng khiến nhiều bàn ghế bị ảnh hưởng.
Nghệ An, Hà Tĩnh được coi là trọng tâm đổ bộ của bão số 10. Từ chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6 - 7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ 19 - 23h đêm 28/9. Các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20 giờ ngày 28/9 đến 2 giờ ngày 29/9. Khoảng 23h45, bão số 10 quần thảo trên vùng biển Hà Tĩnh gây mưa lớn, gió mạnh. Tại xã Hoành Sơn (thuộc thị xã Kỳ Anh cũ) sau nhiều giờ bão số 10 quần quật gây thiệt hại nặng, hư hỏng nhiều nhà dân, cây xanh đổ la liệt giữa đường.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin, bão Bualoi đã khiến hơn 347.000 khách hàng trên toàn tỉnh bị mất điện. Trong tổng số 88 đường dây trung áp, có 64 đường dây gặp sự cố, khiến 52/69 xã, phường bị mất điện hoàn toàn hoặc một phần. Những địa phương chịu ảnh hưởng diện rộng bao gồm Lộc Hà, Can Lộc, Vũ Quang, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ…
Do mưa bão, từ chiều đến tối 28/9, nhiều khu vực đã xảy ra mất điện cục bộ. 100% cán bộ và công nhân viên của Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng các đơn vị trực thuộc đang ứng trực, sẵn sàng kiểm tra và khắc phục sự cố ngay sau khi bão tan. Tại xã Thiên Cầm (trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên), tình trạng mất điện bắt đầu từ tối cùng ngày. Một số tổ dân phố ở phường Thành Sen (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh) cũng ghi nhận mất điện vào khoảng 21h.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện hỏa tốc về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão Bualoi (bão số 10) cùng với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão, thời gian bão đi qua để tổ chức cấm đường tạm thời đối với các phương tiện giao thông (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ).
Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường phải tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại.
Đặc biệt, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền, dự kiến từ 23h ngày 28/9 đến 4h sáng 29/9, người dân không có nhiệm vụ được yêu cầu tuyệt đối không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.
Tại Hà Tĩnh, thông tin từ Sở Xây dựng, từ 19h ngày 28/9, lực lượng chức năng đã triển khai cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tối 28/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong thời gian bão số 10 (Bualoi) đổ bộ đất liền khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, đơn vị sẽ tổ chức cấm đường cao tốc Bắc - Nam.
Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ cấm đường từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9. Đoạn đường bị cấm từ km 380 qua nút giao Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến km 568+500 qua nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Cục CSGT thông báo đến người dân và lái xe để chủ động hành trình của mình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.
Trước đó, Cục CSGT khuyến cáo lái xe khi điều khiển trong thời tiết mưa lớn, tầm nhìn giảm cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, đồng thời bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo để tăng khả năng quan sát, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.
Nếu gặp sự cố khi lưu thông, người dân cần nhanh chóng đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt chóp nón cách phía sau phương tiện tối thiểu 150m. Đồng thời, các tài xế liên hệ đường dây nóng 1900.8099 của Cục CSGT để được hỗ trợ kịp thời.
Nhất là trong thời điểm bão đổ bộ vào đất liền, tài xế cần rời khỏi tuyến đường, tìm nơi trú ẩn an toàn và chỉ tiếp tục hành trình sau khi bão tan, điều kiện giao thông bảo đảm.
“Người dân cần luôn cảnh giác và tuân thủ nghiêm hướng dẫn an toàn khi lưu thông trong thời tiết xấu”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.
Do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực kè biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người chở đá hộc, rọ thép... gia cố bờ kè.
Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, sóng biển đánh cao liên tục nhiều giờ khiến khu vực kè biển Cửa Nhượng bị sạt lở.
"Qua kiểm tra thực tế, nhiều vị trí trên tuyến đê đã bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã xây dựng phương án gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trọng yếu trên địa bàn", ông Nhân cho biết.
"Chúng tôi tổ chức lực lượng gia cố bờ đê bắt đầu từ 16h cùng ngày", lãnh đạo xã Thiên Cầm thông tin.