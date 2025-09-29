Clip cứu thuyền viên gặp nạn:

Bộ Xây dựng vừa báo cáo nhanh tình hình giao thông sau bão số 10 (Bualoi). Trong lĩnh vực hàng không, từ 6-15h ngày 28/9, có 42 chuyến bay hủy, hơn 50 chuyến hoãn và nhiều chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị. Cảng Hàng không Đà Nẵng ghi nhận 8 chuyến hủy, 51 chuyến hoãn; Phú Bài hủy 28 chuyến; Đồng Hới hủy 2 chuyến; Thọ Xuân hủy 4 chuyến và 6 chuyến bay sớm. Ngoài ra, 64 chuyến bay tại các sân bay khác phải đổi đường bay tránh bão.

Trên đất liền, đến 16h cùng ngày, quốc lộ 8C (Hà Tĩnh, km133+304) ngập 60cm, gây tắc đường; lực lượng chức năng đã lập rào chắn và dự kiến thông xe vào 19h.

Trên biển, sáng 28/9, 2 tàu cá với 11 thuyền viên gặp nạn tại khu vực luồng Cửa Việt, trong đó 1 tàu chìm hoàn toàn, 1 tàu mắc cạn. 9 thuyền viên trên tàu mắc cạn đã được cứu, 2 thuyền viên trên tàu chìm hiện vẫn mất tích.