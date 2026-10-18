Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Brigitte Haas dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Công quốc Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam. Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội kính tặng Thủ tướng Công quốc Liechtenstein bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước tới chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

Chuyến thăm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các Hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Liechtenstein với khối EFTA.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 9,8 triệu USD. Liechtenstein là nước xếp thứ 84 về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trị giá 4 triệu USD.

Các cuộc tiếp xúc giữa các bộ, ngành và đại diện doanh nghiệp thời gian qua đã góp phần nhận diện những lĩnh vực có tiềm năng, như công nghiệp kỹ thuật cao, dược phẩm, thiết bị y tế và tài chính. Đây cũng là những lĩnh vực có tính bổ trợ nhất định giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Liechtenstein.

Việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán, ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào tháng 6/2026 là một bước tiến có ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Hiệp định góp phần tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và có khả năng dự báo tốt hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Hai Thủ tướng duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Việc Việt Nam đón nữ Thủ tướng đầu tiên của Liechtenstein thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với quốc gia này

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội đàm

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại hội đàm

Hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh