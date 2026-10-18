Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân dạo phố đi bộ Hồ Gươm, được các nghệ nhân tặng tò he, tranh truyền thần.

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Nguồn: Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội

Tối 17/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Thụy Sĩ và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin đã có những phút thư giãn khi dạo quanh phố đi bộ Hồ Gươm và giao lưu với người dân.

Tối cuối tuần, phố đi bộ quanh Hồ Gươm có hàng nghìn người dân và khách du lịch đến vui chơi, tham quan. Sự xuất hiện bất ngờ và gần gũi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Guy Parmelin và phu nhân đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất đông du khách và người dân. Nhiều người dân vui vẻ vẫy tay chào hai lãnh đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin dạo phố đi bộ quanh Hồ Gươm

Nhà Bát Giác, đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong cùng cảnh vật và các hoạt động vui chơi của người dân gây ấn tượng và khiến Tổng thống Thụy Sĩ cùng phu nhân thích thú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu sơ lược với Tổng thống về sự tích Hồ Gươm, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên phố đi bộ.

Trên quãng đường đi từ phố Lê Thạch ra phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lý Thái Tổ, hai nguyên thủ đã dừng chân rất lâu để giao lưu với người dân và tham gia các hoạt động.

Hai nhà lãnh đạo và hai phu nhân được tặng những sản phẩm tò he

Tại gian hàng tò he, hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân đã xem các nghệ nhân tạo hình quốc kỳ Việt Nam và Thụy Sĩ... Sau đó, các nghệ nhân đã tặng hai lãnh đạo cùng hai phu nhân những sản phẩm tò he đầy màu sắc. Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân cũng được nghệ sĩ đường phố vẽ tặng các bức chân dung truyền thần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Thụy Sĩ về các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên phố đi bộ

Hồ Gươm là một bảo tàng ngoài trời đầy sinh động. Mỗi con phố, công trình xung quanh Hồ Gươm không chỉ đặc sắc về kiến trúc mà còn là "nhân chứng" lịch sử.

Họa sĩ trên phố đi bộ vẽ các bức chân dung tặng Tổng thống Thụy Sĩ và phu nhân

Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân cũng đến tham quan chiếc đồng hồ khổng lồ ở gần ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Chiếc đồng hồ được Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) tặng thành phố Hà Nội nhân dịp 1.000 năm Thăng Long. Mặt đồng hồ được bố trí nằm nghiêng, hướng về phía Hồ Gươm.

Hồ Hoàn Kiếm là một trong những điểm đến thường được đưa vào lịch trình thăm Hà Nội, Việt Nam của lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế. Bởi nơi đây có những biểu tượng văn hóa, lịch sử mang hồn cốt của Thủ đô. Đây cũng là điểm đến không thể thiếu của khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi tới Thủ đô.

Hình ảnh lãnh đạo các nước có thể ghé thăm, đi dạo ở một khu vực công cộng ngoài trời và đông người là thông điệp mạnh mẽ về sự an toàn, an ninh và thân thiện của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin tham quan chiếc đồng hồ bên Hồ Gươm

Tại cuộc chiêu đãi tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ khi nhắc đến Thụy Sĩ, người Việt Nam luôn nghĩ đến một đất nước yên bình, hiền hòa, một quốc gia phát triển có nền khoa học và công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới; một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhân ái và giàu tinh thần tương trợ.

Đặc biệt, có một địa danh trên đất nước Thụy Sĩ đã đi vào ký ức của dân tộc Việt Nam, đó là thành phố Geneva. Hiệp định Geneva năm 1954 đã ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Cùng với Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva đã đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với người Việt Nam, Geneva luôn gợi nhớ đến một khát vọng sâu xa được sống trong hòa bình và được tự quyết định tương lai của mình.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong khi đó Tổng thống Guy Parmelin khẳng định kể từ năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đã xây dựng một tình hữu nghị bền chặt, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng tin và mối liên kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Ông nhấn mạnh những mối quan hệ tốt đẹp không bao giờ tự nhiên có, mà được vun đắp nhờ sự đóng góp của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức và trên hết là nhân dân hai nước.