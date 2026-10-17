Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá cao chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam, giúp Việt Nam tạo được vị thế tại khu vực và trên thế giới.

Chiều 17/10, sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ, và chuyến thăm là minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Thụy Sĩ đạt được khi là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới có sức cạnh tranh cao, xã hội ổn định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng sự thịnh vượng của Thụy Sĩ hay Việt Nam không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mà còn đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các định hướng chiến lược và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, cùng nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Thụy Sĩ và phu nhân, trân trọng và đánh giá cao việc Thụy Sĩ là một trong các quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng như tình cảm mà Tổng thống dành cho Việt Nam

Tổng thống Guy Parmelin vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần thứ ba trong năm 2026. Ông nhắc lại kỷ niệm khi thăm Việt Nam vào năm 2019 và vui mừng khi tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam.

Ông chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được, vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hai nước với kim ngạch song phương trong 4 năm qua tăng đều 7% và đầu tư tăng 8%/năm.

Tổng thống khẳng định việc Việt Nam và Thụy Sĩ và các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định thương mại tự do sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp khai thác các tiềm năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt khi đã có hơn 100 công ty Thụy Sĩ đã có mặt tại Việt Nam và trong bối cảnh Thụy Sĩ có công nghệ, giải pháp tiềm năng và Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh và lực lượng dân số trẻ.

Tổng thống Thụy Sĩ mời Việt Nam tham dự Hội nghị Toàn cầu về Trí tuệ nhân tạo tổ chức tại Thụy Sĩ trong năm 2027, nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện, tận dụng được những ưu thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA.

Tổng thống Thụy Sĩ nhấn mạnh với các quốc gia có quy mô kinh tế trung bình có thể phối hợp trong các sáng kiến kinh tế chung nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, mời Việt Nam tham gia sáng kiến quan hệ đối tác tương lai vì đầu tư và thương mại.

Ông nhất trí với các định hướng hợp tác trọng tâm do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, bao gồm tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư, khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ vào đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ phát triển

Hai nước cần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức về tài chính - ngân hàng của cả hai về triển khai tài chính số, công nghệ chuỗi khối (blockchain), tài sản số, công nghệ tài chính (fintech); đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột hợp tác quan trọng thông qua các cơ chế hợp tác sẵn có giữa các quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia của hai bên, kết nối, đẩy mạnh các liên kết học thuật giữa các trường đại học, viện nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành trong các lĩnh vực lao động, khoa học công nghệ, thương mại và phát triển đô thị

Hai bên nhất trí về việc các quốc gia hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro khi nhiều cường quốc gia tăng đối đầu và cam kết các bên cần đẩy mạnh đối thoại trên tinh thần trung lập. Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá cao chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam, giúp Việt Nam tạo được vị thế tại khu vực và trên thế giới.

Đề xuất kết nối Trung tâm Crypto Valley của Thụy Sĩ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Cũng trong chiều nay, hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là người bạn đồng hành tin cậy, đối tác quan trọng tại châu Âu.

Thủ tướng cho rằng chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt với việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Guy Parmelin

Đánh giá cao vai trò tích cực của Thụy Sĩ trong thúc đẩy ký kết hiệp định, Thủ tướng đề nghị phối hợp để hiệp định sớm có hiệu lực, tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương.

Tài chính là thế mạnh vượt trội của Thụy Sĩ và cũng là định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới...

Tổng thống Guy Parmelin đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong việc đề cao hòa bình, hợp tác và chủ nghĩa đa phương. Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Việc đoàn thăm có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và các nhà khoa học Thụy Sĩ thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lớn vào tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng: Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm và đổi mới sáng tạo

Tổng thống bày tỏ vui mừng về việc ký kết VEFTA, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thụy Sĩ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thế mạnh trong các lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, máy móc chính xác và công nghệ cao.

Ông đề xuất kết nối Trung tâm Crypto Valley của Thụy Sĩ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác về blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử; đặc biệt nhấn mạnh hợp tác đào tạo nghề theo mô hình gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương

Tổng thống cũng khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi hơn về thị thực cho công dân Việt Nam.

Hai bên thống nhất đưa giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trọng tâm hợp tác, thúc đẩy kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; tăng cường hợp tác về AI, công nghệ lượng tử, năng lượng xanh, kinh tế số, giáo dục đại học và đào tạo nghề.