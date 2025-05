Sáng 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp (DN) để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đề nghị các dự án đầu tư công phải sử dụng 70% hàng sản xuất trong nước

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk nêu ý kiến, Nghị quyết 68 và chính sách của Chính phủ đưa ra rất rõ ràng, vấn đề là chúng ta thực thi như thế nào?

“Nếu tất cả mọi người cùng đồng lòng với Chính phủ thực hiện đúng, đủ và như chính sách Chính phủ đã đề ra, tôi nghĩ tất cả các DN sẽ phát triển và đó là một xu hướng của thế giới", bà Mai Kiều Liên nói.

Theo lãnh đạo Vinamilk, phát triển không chỉ dừng ở GDP hay doanh số, mà cần hướng tới sự bền vững, sạch và xanh. Doanh nghiệp – dù là nhà nước hay tư nhân – đều phải tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, không phải việc gì pháp luật không cấm thì cũng nên làm. "Những gì có lợi cho mình nhưng gây hại cho người khác, chúng tôi sẽ không làm," vị này nhấn mạnh.

Đại diện Vinamilk cho rằng, chính những doanh nghiệp đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu mới có thể phát triển bền vững và ngày càng vươn xa.

Bà Liên có một đề nghị là trong quá trình thực hiện mà có lúc bị trục trặc, vướng mắc thì các bộ, ngành, các cấp và Chính phủ xử lý, giải quyết nhanh.

“Đối với Chính phủ, tôi mong có thể cho thời gian là bao nhiêu, từ khi có vấn đề vướng mắc cho đến khi lên tới Thủ tướng? Trong vòng 7 ngày, 15 ngày, bao nhiêu cũng được. Nghĩa là có một thời gian nhất định để giải quyết những vướng mắc của DN”, Tổng Giám đốc Vinamilk đề xuất.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nhân. Ảnh: VGP

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính mong muốn có cơ hội tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng quốc gia. Ví dụ như hạ tầng số, hạ tầng giao thông.

“Đối với dự án xây dựng đường sắt cao tốc, tôi cho rằng các DN lớn của Việt Nam như Hòa Phát, Vingroup, Thaco và các DN công nghệ của chúng ta có thể tham gia và đủ năng lực để làm được những công trình như vậy. Các DN trong nước có thể liên doanh hợp tác để thực hiện những công trình dự án lớn mà hiện nay đang phải thuê nhà thầu nước ngoài thi công”, ông Chính khẳng định.

Trong khi đó, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát góp ý, sau Nghị quyết 68, Nghị quyết 198 của Quốc hội, các nghị định, thông tư của Chính phủ cần rõ ràng và cụ thể hơn.

Theo đó, điều kiện tiên quyết là bảo vệ và phát triển sản xuất trong nước. Ông Long nhấn mạnh "dự án đường sắt cao tốc là thời cơ nghìn năm".

“Nếu muốn làm nhanh, chỉ cần gọi thầu nước ngoài là xong. Nhưng nếu muốn bảo vệ ngành đường sắt trong nước, thì nhất định phải bảo vệ sản xuất trong nước,” ông Long nhấn mạnh.

Đại diện cho nhiều doanh nghiệp từ Nam chí Bắc, ông cho biết cộng đồng doanh nghiệp hiện rất phấn khởi và kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ thiết thực.

“Chúng tôi đề nghị trong tất cả nghị quyết của Chính phủ cần quy định rõ tỉ lệ sử dụng hàng trong nước, và phải được thể hiện bằng văn bản cụ thể. Tôi mạnh dạn kiến nghị, với tất cả dự án đầu tư công. Ví dụ như đường cao tốc, tỉ lệ sử dụng hàng sản xuất trong nước phải đạt ít nhất 70%,” ông Long đề đạt.

Thủ tướng đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Sau phát biểu của lãnh đạo Hòa Phát, Thủ tướng đồng ý với quan điểm về yêu cầu kinh nghiệm của DN, nhà đầu tư.

Thủ tướng cho rằng, các cơ quan quản lý nhà nước phải phân biệt rõ ràng về điều kiện, tiêu chuẩn của nhà đầu tư với điều kiện, tiêu chuẩn của nhà thầu.

“Nhà đầu tư có tiền thì có thể đầu tư bất kỳ lĩnh vực nào mà người ta có hiệu quả, lợi nhuận, nên không cần phải có kinh nghiệm. Ví dụ, có thể quy định nhà đầu tư casino phải có 2 tỷ USD mới được đầu tư casino tại Việt Nam, nhưng đừng đòi hỏi họ phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ có thể tổ chức kinh doanh, thuê nhà thầu có kinh nghiệm, thuê ai quản lý là việc của họ. Đây chính là ách tắc trong thủ tục hành chính cần giải quyết”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị xác định rõ Nhà nước phải làm gì, chính quyền địa phương phải làm, doanh nghiệp phải làm gì, người dân phải làm gì. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương thực hiện đúng vai trò kiến tạo. Trong đó, thi đua khen thưởng, tôn vinh DN, doanh nhân, đồng thời, xử lý các vi phạm một cách kịp thời, không ảnh hưởng tới danh dự của doanh nhân, DN.

Thủ tướng nêu rõ, sẵn sàng tôn vinh các doanh nhân là anh hùng và các danh hiệu khác nếu xứng đáng với sự đóng góp.

Thứ hai, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt hơn nữa 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, giảm công sức cho người dân và DN...

Thứ ba, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có an toàn, an ninh mạng, để doanh nghiệp có điều kiện phát triển nhanh, bền vững.

“Chúng ta không thể phát triển nhanh, bền vững trong một đất nước không ổn định, không bảo đảm trật tự an toàn, không có độc lập, tự do”, Thủ tướng nêu rõ.

Thứ tư, Đảng, Nhà nước, các cơ quan trách nhiệm liên quan phải bảo đảm tiếp cận bình đẳng về vốn, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, pháp lý, quyền tự do kinh doanh, bình đẳng, quyền tài sản của DN.

Thứ năm, Thủ tướng yêu cầu thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với DN để tìm đầu ra cho vướng mắc. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã thường xuyên tích cực, chủ động gặp doanh nghiệp. Từ đầu năm 2025 Chính phủ đã gặp ít nhất cộng đồng DN 3 lần để bàn về xây dựng Nghị quyết 68, để tháo gỡ khó khăn và phản ứng chính sách với diễn biến mới.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị phải giải quyết xong các yêu cầu, khó khăn, đề xuất của DN trong vòng 2 tuần. “Được hay không được thì phải nói, giải quyết đến đâu thông báo đến đấy chứ không chỉ trong nội bộ, cứ ỉm đi là không được”, Thủ tướng nói.

Thứ sáu, với các đề xuất, nhất là những sáng kiến, những vấn đề cần có quản lý nhà nước, xây dựng pháp luật thì các bộ ngành cơ quan lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, nếu không tiếp thu phải giải trình.

Thứ bảy, NHNN và Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan nhiều tới hoạt động DN như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thường xuyên rà soát các chính sách như chính sách tiền tệ, tài khóa, nguyên vật liệu, xây dựng…

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng cố gắng chia sẻ với doanh nghiệp, doanh nghiệp phát triển thì ngân hàng mới phát triển được.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng cho rằng chính sách thuế, phí, lệ phí khi cần phải làm ngay, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, "khi người mới ốm thì chữa rất đơn giản nhưng để bệnh nặng lên thì vừa mất thời gian, vừa phải thuốc nhiều hơn, chi phí nhiều hơn, nằm viện nhiều hơn, tốn kém nhiều hơn".