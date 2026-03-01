Sáng 1/3, tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Dự sự kiện có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động...

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lùng cùng Trung tá Ngô Thanh Trang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chính uỷ Trung đoàn 972, tỉnh đội Nghĩa Bình (cũ) tới dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hà Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức. Ảnh: Hà Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc lớp lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng. Hơn ai hết, ông là người thấm thía sâu sắc nhất giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất của đất nước; cũng như kiên định theo đuổi đến cùng mục tiêu đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sớm hòa mình vào phong trào yêu nước của thanh niên trí thức; dưới sự dìu dắt trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tinh thần dân tộc tự phát của người thanh niên yêu nước đã chuyển biến thành sự giác ngộ lý tưởng cách mạng. Những năm tháng hoạt động bí mật, bị giam cầm tại ngục tù Côn Đảo càng tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và sự kiên định son sắt của ông vào con đường cách mạng đã lựa chọn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hà Nam

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng; đặc biệt giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ trong hơn ba thập kỷ (1955-1987). Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, ông cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều hành, chèo lái đất nước vượt qua những giai đoạn đặc biệt khó khăn; xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, vừa khôi phục, phát triển đất nước sau ngày thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo trực tiếp đặt nền móng cho sự nghiệp Đổi mới của toàn dân tộc trong thế kỷ 20; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng: tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày hình ảnh và hiện vật về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hà Nam

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan khu trưng bày hình ảnh và hiện vật về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hà Nam

Theo Thủ tướng, suốt 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách: 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: kiên định lý tưởng; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; đề cao trí tuệ, tư duy đổi mới, phát triển giáo dục và văn hóa; kết hợp chặt chẽ giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược; đề cao trách nhiệm nêu gương, đạo đức, tinh thần tự phê bình và phê bình.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hà Nam

Thủ tướng khẳng định quyết tâm trân trọng kế thừa, phát huy những giá trị, di sản to lớn mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại, tiếp tục xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.