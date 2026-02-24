Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và các cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp vô cùng vẻ vang là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng: "Giữ trọn y đức - vững vàng y thuật - nâng tầm y lý - vượt qua nghịch cảnh – tất cả vì dân". Ảnh: Nhật Bắc

Nhắc lại câu nói của Hippocrates - "cha đẻ của y học" và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò "lương y như từ mẫu", Thủ tướng nhấn mạnh nghề y là một nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống - sức khỏe và hạnh phúc của con người...

Các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng "y lý", "y thuật"; vừa là những "thiên thần áo trắng" thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng "y đức".

Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng cho rằng, ngành y tế Việt Nam đã đạt được nhiều bước phát triển và những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận.

Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam như Nghị quyết 72 đã đề ra, Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc, y bác sĩ và các nhà quản trị ngành y tế quán triệt các nội dung và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng tin tưởng ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đột phá trong giai đoạn tới, vươn lên chinh phục những đỉnh cao y học của thế giới

Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, phát triển công nghiệp dược, công nghiệp y tế. Hệ thống y tế cần được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn. Thủ tướng cũng lưu ý việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã.

Thủ tướng khẳng định cần tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần "3 có": Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp; phương châm "5 không": Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho bệnh nhân; không từ bỏ cơ hội cứu người, cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong đầu tư hạ tầng y tế, Thủ tướng cho rằng cần tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân; tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu y tế quốc gia.

Nhiệm vụ nữa được Thủ tướng đặt ra là sớm hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc; phát triển nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, dự báo dịch bệnh.

Đội ngũ trí thức y tế cần được xây dựng có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, sáng tạo; tạo môi trường học thuật cởi mở, minh bạch; khuyến khích hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Thủ tướng tặng quà đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Y tế và ngành y tế cần tiếp tục lắng nghe, luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức phát huy năng lực. Thủ tướng cũng mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến, tích cực hiến kế cho Chính phủ trong hoạch định chính sách phát triển y tế và khoa học công nghệ quốc gia.

Khẳng định Đảng, Nhà nước xác định đầu tư cho khoa học, công nghệ trong ngành y tế và cho đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ chính là đầu tư cho tương lai của sức khỏe dân tộc, Thủ tướng tặng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc 20 chữ: "Giữ trọn y đức - vững vàng y thuật - nâng tầm y lý - vượt qua nghịch cảnh - tất cả vì dân".