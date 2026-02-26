Các thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 14, các nghị quyết của Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.

Các thành viên Chính phủ làm việc với địa phương về tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm đã được khởi công trong năm 2025; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

Thành viên Chính phủ Địa phương làm việc Thủ tướng Phạm Minh Chính Thành phố Hà Nội

TPHCM Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình Quảng Ngãi

Lâm Đồng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Hà Tĩnh

Quảng Trị Phó Thủ tướng Lê Thành Long An Giang

Cà Mau Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc Gia Lai

Đắk Lắk Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn Phú Thọ

Tuyên Quang Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng Nghệ An Phó Thủ tướng Mai Văn Chính Tây Ninh Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng Thành phố Cần Thơ

Vĩnh Long Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang Thái Nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang Hưng Yên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng Đồng Nai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung Thành phố Huế Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn Ninh Bình Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh Khánh Hòa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Thành phố Đà Nẵng Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng Điện Biên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh Cao Bằng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng Thành phố Hải Phòng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình Đồng Tháp Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung Thanh Hóa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng Quảng Ninh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Lai Châu Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Bắc Ninh Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong Sơn La Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng Lạng Sơn

Thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương (hoàn thành trước ngày 8/3), báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi các thành viên Chính phủ chủ trì đoàn công tác trước ngày 3/3 để phục vụ cho buổi làm việc.

Các bộ, cơ quan trung ương có bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước ngày 10/3, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.