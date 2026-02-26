Các thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 14, các nghị quyết của Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.
Các thành viên Chính phủ làm việc với địa phương về tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm đã được khởi công trong năm 2025; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...
|Thành viên Chính phủ
|Địa phương làm việc
|Thủ tướng Phạm Minh Chính
|Thành phố Hà Nội
TPHCM
|Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình
|Quảng Ngãi
Lâm Đồng
|Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà
|Hà Tĩnh
Quảng Trị
|Phó Thủ tướng Lê Thành Long
|An Giang
Cà Mau
|Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc
|Gia Lai
Đắk Lắk
|Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn
|Phú Thọ
Tuyên Quang
|Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng
|Nghệ An
|Phó Thủ tướng Mai Văn Chính
|Tây Ninh
|Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng
|Thành phố Cần Thơ
Vĩnh Long
|Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang
|Thái Nguyên
|Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang
|Hưng Yên
|Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
|Đồng Nai
|Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung
|Thành phố Huế
|Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn
|Ninh Bình
|Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh
|Khánh Hòa
|Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng
|Thành phố Đà Nẵng
|Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng
|Điện Biên
|Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh
|Cao Bằng
|Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
|Thành phố Hải Phòng
|Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình
|Đồng Tháp
|Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung
|Thanh Hóa
|Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng
|Quảng Ninh
|Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
|Lai Châu
|Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan
|Bắc Ninh
|Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong
|Sơn La
|Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng
|Lạng Sơn
Thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương (hoàn thành trước ngày 8/3), báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).
Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi các thành viên Chính phủ chủ trì đoàn công tác trước ngày 3/3 để phục vụ cho buổi làm việc.
Các bộ, cơ quan trung ương có bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước ngày 10/3, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.