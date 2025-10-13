Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Bí thư Đảng ủy Chính phủ - khẳng định đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân.

Thủ tướng chia sẻ, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025 có thể thấy bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự đại hội

Thủ tướng đề cập tới tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung". Theo ông, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực vượt bậc, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, tham mưu đề xuất quyết sách có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", nhất là trong phòng chống đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả lĩnh vực, với kết quả năm sau tốt hơn năm trước và nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước; tạo đà cải cách, đổi mới; tạo lực phát triển nhanh và bền vững; tạo khí thế sôi động trong toàn xã hội...

Người đứng đầu Chính phủ cho biết bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhìn chung, khó khăn và thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Đại hội lần thứ 14 của Đảng được Trung ương xác định là khởi nguồn của kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng: "Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội 14"

Theo Thủ tướng, câu hỏi lớn đặt ra là "chúng ta phải làm thế nào để xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời huy động được mọi nguồn lực của đất nước để tăng tốc đột phá, phát triển đất nước trong bối cảnh mới?".

Thủ tướng cũng đặt vấn đề cần phải làm gì để công tác xây dựng Đảng bám sát hơn nữa 5 nguyên tắc xây dựng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong đó, công tác cán bộ được đặc biệt chú trọng, là "then chốt của then chốt" và theo tinh thần làm thế nào để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài. Bên cạnh đó, nhiệm vụ và giải pháp nào để vừa đẩy mạnh kiến tạo phát triển nhanh, bền vững, vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần này đưa ra phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân"

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần có biện pháp, cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt gì để đạt mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển. Làm thế nào để phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Phấn đấu đến 2030, quy mô GDP thuộc top 30 thế giới

Tiếp đó, trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết ngay sau khi Đảng bộ Chính phủ được thành lập, Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc “cách mạng” về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Sau sắp xếp, Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua sắp xếp bộ máy đã tinh giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện với quyết tâm cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo chính trị

Phó Thủ tướng thông tin trong nhiệm kỳ đã triển khai hơn 784.000 cuộc thanh tra, qua đó kiến nghị thu hồi hơn 424.000 tỷ đồng (tăng 86,6% so với cùng kỳ trước); chuyển cơ quan điều tra 1.762 vụ việc (tăng 258,8%), 1.266 đối tượng (tăng 80,6%).

Về phát triển kinh tế - xã hội, quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỷ USD năm 2025 - tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người tăng gấp 1,4 lần - từ 3.552 USD lên trên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao...

Trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, Phó Thủ tướng cho biết việc đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung lãnh đạo, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt đô thị, hạ tầng số…, mở ra không gian phát triển mới.

Bên cạnh đó Phó Thủ tướng nêu nhiều kết quả về phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh cũng được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng nhìn nhận áp lực điều hành vĩ mô còn lớn, chất lượng tăng trưởng một số lĩnh vực chưa cao, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn...

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chính phủ đề ra mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN.

Trong đó, về kinh tế - xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Hàng loạt giải pháp được Chính phủ đề ra để hiện thực hóa các mục tiêu này, trong đó trước tiên xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ then chốt. Một nhiệm vụ quan trọng khác được Phó Thủ tướng đề cập là tiếp tục sắp xếp bộ máy bên trong của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Chính phủ cũng xác định đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo định hướng chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm một cách chủ động, nắm chắc tình hình, không để có “khoảng trống”, “vùng tối”, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn…

Các đại biểu biểu quyết v ề kết quả thẩm tra tư cách đại biểu

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ nhấn mạnh tập trung hoàn thiện nhanh thể chế, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100km) và TPHCM (100km)…

Cùng với đó là việc đầu tư các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế…

Theo báo cáo chính trị, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP...