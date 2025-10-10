Chiều nay, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 14-16/10.

Buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dương

Đại hội có 750 đại biểu (487 đại biểu chính thức), đại diện cho hơn 242.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm ở mức hai con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch và dịch vụ logistics.

Tỉnh cũng đề ra 32 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng; 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm trở lên.