Tham dự cuộc làm việc có: Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi làm việc, Thủ tướng và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác về phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ thăm gian trưng bày các vũ khí, khí tài. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho buổi làm việc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

