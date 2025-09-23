Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hôm nay làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Z179/GAET là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và Nhà máy Z125 là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe tăng bơi T-1.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam làm việc về phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu và xe tăng bơi. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đến nay, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành thuyết minh đề án khung của sản phẩm quốc gia xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03, phiếu đề xuất các nhiệm vụ thuộc đề án và gửi Cục Khoa học quân sự triển khai các thủ tục tiếp theo.

Với sản phẩm xe tăng bơi T-1, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng bơi T-1” và gửi Cục Khoa học quân sự.

Nhằm chủ động trong nghiên cứu và rút ngắn thời gian triển khai nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giao Nhà máy Z179/GAET nghiên cứu, chế tạo 1 mẫu nguyên lý xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03. Tổng cục cũng giao Nhà máy Z125 nghiên cứu, chế tạo 1 mẫu nguyên lý xe tăng bơi T-1, hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1 được xác định là sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động, tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng.