Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính, tránh thất thoát, lãng phí, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Với các cơ sở nhà, đất dôi dư, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc xử lý theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Với các cơ sở nhà, đất thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận, Thủ tướng chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạm bàn giao, tiếp nhận hoàn thiện thủ tục để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao tài sản theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

Với cơ sở nhà, đất cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có) thì báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền giao, điều chuyển tài sản quyết định giao, điều chuyển phần diện tích này cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng nếu phù hợp hoặc quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng trong trường hợp không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp để giao, điều chuyển.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản công, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Thanh tra, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, khai thác tài sản công

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất, tài sản công khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các quy định, hướng dẫn.

Với các cơ sở nhà, đất thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận thì lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạm bàn giao, tiếp nhận hoàn thiện thủ tục để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao tài sản theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

Với các cơ sở nhà, đất đã thực hiện chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan sau khi thực hiện chuyển đổi công năng, giao, điều chuyển nhà, đất.

Với các cơ sở nhà, đất cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Với các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận quản lý, xử lý tài sản khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý, tránh thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó địa phương kịp thời xử lý tài sản dôi dư theo hướng với tài sản còn sử dụng được thì điều chuyển ngay cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu; với tài sản hỏng, không còn sử dụng được hoặc không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản công, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.