Theo quyết định do Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ký thay, Trường ĐH Du lịch TPHCM là trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập trường theo quy định của pháp luật về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng xem xét, quyết định các bước tiếp theo theo quy định.

Bộ GD-ĐT cũng chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất tại các tờ trình gửi Thủ tướng liên quan đến việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường ĐH Du lịch TPHCM, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch UBND TPHCM, nhà đầu tư góp vốn thành lập Trường ĐH Du lịch TPHCM, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Trường ĐH Du lịch TPHCM được định hướng là đại học ứng dụng đa ngành, chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và dịch vụ. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng, do ông Vũ Khắc Chương đại diện nhóm nhà đầu tư sáng lập.

Ban Quản lý dự án cho biết trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch, khách sạn và nghệ thuật ẩm thực, đồng thời đặt mục tiêu trở thành trường đại học chuyên biệt về du lịch đầu tiên của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Sau khi được phê duyệt chủ trương, Ban Quản lý dự án cũng phát đi thông báo mời các doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội và nhà đầu tư tham gia hợp tác dưới nhiều hình thức như góp vốn sáng lập, tham gia Hội đồng trường, liên kết đào tạo và phát triển hệ sinh thái thực hành cho sinh viên.







