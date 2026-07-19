ĐH Bách khoa Hà Nội mới đây đã đưa ra dự báo mức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2026 theo các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển tài năng và xét điểm thi đánh giá tư duy.

Cụ thể, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến), Khoa học máy tính dự kiến có điểm chuẩn cao nhất, trên 28,5 điểm.

Các ngành Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano dự kiến có điểm chuẩn khoảng 27,5-28,5.

Ở chiều ngược lại, một số ngành có thể lấy điểm chuẩn khoảng 20-22 điểm như Công nghệ Dệt - May, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Hóa dược...

Dự báo điểm chuẩn các ngành của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2026 như sau:

Trong khi đó, ĐH Công nghiệp Hà Nội dự báo điểm chuẩn năm 2026 chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái.

TS Thân Thanh Sơn, Trưởng Ban Đào tạo, cho biết trường chủ yếu xét tuyển bằng các tổ hợp A00, A01 và D01. Những năm gần đây, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động 21-26 điểm.

Theo ông Sơn, phổ điểm thi năm nay cho thấy số thí sinh đạt mức 21-25 điểm ở cả ba tổ hợp đều nhỉnh hơn năm 2025. Bên cạnh đó, số nguyện vọng đăng ký vào trường tăng khoảng 3.000, lên hơn 61.000, trong khi chỉ tiêu chỉ tăng khoảng 300, lên 8.300.

"Điểm chuẩn các ngành của ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay có thể nhỉnh hơn một chút so với năm 2025, một số ngành vẫn giữ ổn định", ông Sơn dự báo.

Theo ông, các ngành có khả năng tăng điểm nhiều hơn là nhóm Công nghệ kỹ thuật, Máy tính và Công nghệ thông tin, do được hưởng lợi từ chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP và xu hướng phát triển các lĩnh vực STEM.

Tại Trường ĐH Giao thông vận tải, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo cho biết, căn cứ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, dữ liệu đăng ký xét tuyển và kết quả tuyển sinh các năm trước, dự đoán điểm chuẩn năm 2026 sẽ có biến động so với năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng hoặc giảm sẽ khác nhau giữa từng nhóm ngành.

Cụ thể, với nhóm ngành có điểm chuẩn trên 26 điểm năm 2025, điểm chuẩn năm nay dự kiến giảm, có thể tới 1,5 điểm. Nhóm ngành có điểm chuẩn 24-26 điểm có thể giảm 0,5-1 điểm. Với nhóm từ 20-23 điểm, điểm chuẩn dự kiến cơ bản ổn định. Trong khi đó, nhóm dưới 20 điểm có thể tăng nhẹ, khoảng 0,25-0,5 điểm.

Theo bà Hòa, năm 2026, nhóm ngành vận tải như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải... dự kiến tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh. Bên cạnh đó, nhiều ngành STEM như Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật rô bốt... cũng được thí sinh quan tâm. Dự kiến, điểm chuẩn của các ngành này vẫn ở mức trên 25 điểm, trong đó một số ngành có thể vượt 26 điểm.

Dự báo về điểm chuẩn các ngành học, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho hay, nhìn vào phổ điểm năm nay, có thể thấy 3 tổ hợp chính là A00, A01 và D01 gần như tương đương năm ngoái. Vì vậy, theo ông Khánh, với các ngành sử dụng những tổ hợp này, điểm chuẩn dự kiến sẽ không thay đổi quá nhiều.

Riêng với tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), theo ông Khánh, phổ điểm năm nay cao hơn khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái. Do đó, các ngành liên quan đến sức khỏe hoặc sử dụng tổ hợp B00 để xét tuyển có thể tăng điểm chuẩn khoảng từ 0,5 đến 1 điểm.

Ngược lại, với tổ hợp C00, phổ điểm có xu hướng giảm, nên điểm chuẩn của các ngành sử dụng tổ hợp này có thể giảm nhẹ.

Đại diện các trường đều cho rằng những dự báo trên chỉ mang tính tham khảo bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào điểm xét tuyển mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như chỉ tiêu của ngành/chương trình đào tạo và số thí sinh đăng ký nguyện vọng thực tế.

Sinh viên đại học tại Hà Nội. Ảnh: HaUI.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT (tại đây). Thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống trước 17h ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.