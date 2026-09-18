Cụ thể:

Giữ nguyên đầu mối Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại TPHCM (trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân). Tên phân hiệu là Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu TPHCM.

Sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân.

Theo quyết định của Thủ tướng, sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại TPHCM. Ảnh: website nhà trường.

Sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại TPHCM (trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân). Tên phân hiệu là Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu TPHCM.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng GD-ĐT căn cứ phê duyệt trên, ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định tại Luật Giáo dục; bảo đảm các nhà trường sau sắp xếp, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng cho học viên đang theo học đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng bãi bỏ Quyết định 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an; Quyết định 13/QĐ-TTg sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 106/QĐ-TTg.