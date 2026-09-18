Bộ GD-ĐT cho hay, dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hợp nhất toàn bộ các quy định về phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thống nhất trên toàn quốc, bãi bỏ hệ thống văn bản đã được áp dụng hơn 20 năm qua, qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, nhưng còn phân tán, chồng chéo.

Không còn gắn với phân hạng trường

Một trong những thay đổi đáng chú ý là dự thảo chuyển từ cách xác định phụ cấp theo hạng trường, phân loại cơ sở sang xác định theo vị trí việc làm và chức vụ quản lý, phù hợp với loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, nhiều mức phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo trường hạng I, II, III. Chẳng hạn, hiệu trưởng trường THPT được hưởng hệ số từ 0,45 đến 0,70 tùy hạng trường; phó hiệu trưởng hưởng hệ số từ 0,35 đến 0,55. Đối với trường THCS, hệ số của hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55 và phó hiệu trưởng từ 0,25 đến 0,45.

Dự thảo quy định một mức phụ cấp thống nhất đối với chức vụ tương ứng ở các cơ sở. Cụ thể, hiệu trưởng trường THPT hưởng hệ số 0,7, phó hiệu trưởng 0,55. Hiệu trưởng trường THCS hưởng 0,55, phó hiệu trưởng 0,45. Hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non hưởng 0,50, phó hiệu trưởng trường tiểu học 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.

Cô trò tại một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng

Phụ cấp được xác định theo từng loại hình giáo dục

Dự thảo Nghị định thiết kế các nhóm mức phụ cấp theo từng loại hình cơ sở giáo dục.

Ở giáo dục đại học, mức phụ cấp được phân theo từng nhóm cơ sở, gồm đại học quốc gia, đại học vùng, đại học đào tạo đa ngành ở tất cả các trình độ, trường đại học, học viện và trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia, đại học vùng cùng các đơn vị trực thuộc.

Dự thảo cũng quy định các trường đại học được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm hoặc là cơ sở đào tạo giáo viên thì được cộng thêm 0,1 vào phụ cấp chức vụ của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, dự thảo phân biệt mức phụ cấp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp và trường trung học nghề; đồng thời có cơ chế cao hơn đối với trường cao đẳng trọng điểm, trường cao đẳng chất lượng cao hoặc trường có từ 3 phân hiệu, địa điểm khác trở lên.

Dự thảo cũng bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ quản lý trường trung học nghề, tương đương với trường THPT (theo Nghị quyết số 71-NQ/TW).

Bổ sung cơ chế xác định phụ cấp cho các vị trí tương đương

Theo dự thảo, chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục đặc thù. Dự thảo lần đầu tiên quy định nguyên tắc xác định “chức danh tương đương” và “đơn vị tương đương”, căn cứ vào cấp quản lý, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là điểm có ý nghĩa trong bối cảnh các cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng ngày càng đa dạng về mô hình, cơ cấu tổ chức. Người đứng đầu cơ sở giáo dục được xem xét, quyết định hệ số phụ cấp đối với chức danh, đơn vị tương đương nhưng không được vượt quá mức phụ cấp tương ứng quy định tại Nghị định.