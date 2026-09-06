Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 262 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Theo nghị quyết, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT rà soát kỹ nội dung, các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (đội ngũ giáo viên, trường lớp học, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa...) và công tác sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội.

Bộ GD-ĐT cũng cần rà soát, đánh giá tổng thể trên phạm vi toàn quốc, từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để tình trạng “thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên”.

Bộ cũng cần tiếp tục đôn đốc các địa phương có xã biên giới đất liền quyết liệt xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện quy định về quản lý, khai thác, sử dụng học bạ số thay bản giấy trong tháng 9.

Khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: VNU

Bộ GD-ĐT được giao xây dựng và triển khai lộ trình số hóa, định danh, làm sạch, ký số dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ lịch sử, tích hợp xác thực trên VNeID. Bộ cũng phải xác định phương án đưa cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp vào vận hành, giảm yêu cầu sao y, chứng thực bằng cấp, chứng chỉ; báo cáo Bộ Công an, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước ngày 15/9.

Bộ GD-ĐT cũng được giao hoàn thiện hồ sơ số của người học, bảo đảm liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư để theo dõi toàn diện tình hình học tập, sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ của học sinh. Việc này phải hoàn thành trước ngày 31/10.

Chính phủ lưu ý việc triển khai Quyết định số 1600 của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược”; cử đi đợt đầu trong năm 2027.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.