Sáng nay, Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” khai mạc tại TPHCM.

Diễn đàn do Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, phối hợp Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo TPHCM, bộ, ngành cùng các doanh nghiệp tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: BTC

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có. Mô hình tăng trưởng thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc theo hướng xanh - số - bền vững.

Các thách thức về khí hậu, năng lượng và môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và vật liệu mới đang mở ra một kỷ nguyên phát triển hoàn toàn khác.

Với quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm - mục tiêu - động lực phát triển, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu và động lực đột phá cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Vì vậy, chủ đề của diễn đàn mang ý nghĩa chiến lược và cấp thiết.

Sau khi sáp nhập, thành phố trở thành nơi hội tụ 3 cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn trở thành đô thị mang tầm vóc quốc tế, hiện đại, năng động có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẵn sàng là trung tâm tiên phong, nơi thảo luận và thí điểm các chiến lược mới. Ảnh: BTC

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, TPHCM đã xây dựng và phát triển Diễn đàn kinh tế TPHCM thành Diễn đàn kinh tế mùa thu - một cơ chế đối thoại thường niên quy tụ những người có tâm - có tầm - biết làm - muốn làm, cùng hiến kế và đồng hành để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Diễn đàn năm nay hội tụ đủ điều kiện để trở thành không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới, với tinh thần “cùng bàn - cùng làm - cùng hưởng thành quả - cùng chung niềm vui”.

“Nhân loại đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới, nơi bất kỳ ai chậm một nhịp đều có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi kêu gọi đại diện Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật xem Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 như một cam kết hành động với mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể, trách nhiệm minh bạch và kết quả đo lường được. TPHCM sẵn sàng là trung tâm tiên phong, nơi thảo luận và thí điểm các chiến lược mới, nơi khởi nguồn những ý tưởng đột phá và lan tỏa mô hình thành công trong cả nước và khu vực”, ông Trần Lưu Quang cam kết.

XEM CLIP: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Phát biểu mở đầu phiên toàn thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng mà còn là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định 3 quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số. Thứ nhất, mọi sự phát triển đều lấy con người, nhân dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, mục tiêu, động lực, làm nguồn lực. Thứ hai, Việt Nam là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

“Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các mục tiêu thiên niên kỷ, đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường, tạo lập hành lang pháp lý để đón nhận các dòng vốn xanh, công nghệ xanh, công nghệ số từ các đối tác quốc tế, doanh nghiệp”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thứ ba, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sức mạnh của nhà nước với sức mạnh của tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh điểm quan trọng của diễn đàn lần này là sự hội tụ của trí tuệ, tầm nhìn và hành động, lan tỏa lợi ích và chia sẻ, tạo động lực cho tất cả mọi người cùng với Việt Nam, cùng với cộng đồng quốc tế, để vượt qua thách thức, khó khăn hiện tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mọi sự phát triển đều lấy con người, nhân dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Ảnh: BTC

Việc diễn đàn được tổ chức tại TPHCM thể hiện cam kết của thành phố phấn đấu trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn hay là chuyển đổi kép trong quá trình phát triển, động lực tăng trưởng đột phá, phát triển nhanh và bền vững cùng quốc gia.

“Chúng tôi mong muốn Diễn đàn kinh tế mùa thu lần thứ nhất sẽ không chỉ là nơi trao đổi ý tưởng, chia sẻ sáng kiến mà còn là không gian để kết nối đối thoại, tăng cường tin cậy, củng cố hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế với tinh thần coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng thời điểm để chia sẻ lợi ích và tinh thần 'trao đi là còn mãi'", Thủ tướng nói.

Tại diễn đàn, các phiên thảo luận chuyên đề diễn ra song song, đi sâu vào các trụ cột của tiến trình chuyển đổi, như sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu, logistics và cảng biển thông minh, mô hình chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số…