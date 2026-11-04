Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều năm giá điện mới giảm trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sáng nay chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 11 và 2 tháng cuối năm...

Chính phủ đã thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá, giảm 2% giá điện từ ngày 1/11, giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027 (giá xăng trong nước giảm từ 1.575-1.804 đồng/lít, dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.672,5 tỷ đồng).

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chính phủ

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng tăng 4,57%, nguồn cung xăng dầu, điện được bảo đảm, kết hợp với giảm thuế xăng, giá điện để kiểm soát giá cả.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 2,45 triệu tỷ đồng (96,4% dự toán năm) trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 366,6 nghìn tỷ thuế, phí; thu nội địa tích cực, đồng thời thu từ đất chỉ chiếm khoảng 21% tổng thu ngân sách nhà nước. Những kết quả này cho thấy sức khỏe thực chất của nền kinh tế.

Chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất được điều hành chủ động, linh hoạt, bước đầu giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Cũng theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số. Một số bộ, cơ quan, địa phương, dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư tại nhiều địa phương chưa quyết liệt, chưa đạt nhiều kết quả.

Về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

Theo Thủ tướng, "nếu chúng ta tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì những thành quả tăng trưởng không lan tỏa được tới nền kinh tế và người dân".

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương, cơ quan chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động. Ảnh: Chính phủ

Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết, sau rất nhiều năm giá điện mới giảm trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách.

"Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát. Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ lưu ý bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Ông chỉ đạo rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó, ông lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ số lượng dự án để tập trung nguồn lực cho những dự án có hiệu quả lan tỏa, phục vụ các hạ tầng thiết yếu.

Đề xuất giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, có các giải pháp điều hành giá phù hợp. Bộ cần khẩn trương nghiên cứu, triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế, đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027.

Bộ cũng cần chủ động các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế như về thuế phí, các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát kỹ danh mục, các dự án đầu tư công để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Ảnh: Chính phủ

Bộ Công Thương chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện. Cùng với việc sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng này, trong đó lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông.

Bộ Y tế phải có các giải pháp cụ thể để cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế; thực hiện vai trò đầu mối quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng vị trí việc làm; xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài…