Đón Thủ tướng Slovakia và đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.

Tháp tùng Thủ tướng Robert Fico thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Denisa Saková; Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Juraj Blanár; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Richard Takáč; Bộ trưởng Tài chính Ladislav Kamenický; Bộ trưởng Văn hóa Martina Šimkovičová; Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vladimír Šimoňák; Đại biện Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam Marián Vereš; Chánh Văn phòng Thủ tướng Katarína Vidovičová; Đặc phái viên của Thủ tướng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Lê Hồng Quang; Cố vấn Thủ tướng trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và thể thao Jaroslav Rybanský.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ngày mai, Thủ tướng Robert Fico sẽ dự lễ đón tại Phủ Chủ tịch do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, gặp lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Thủ tướng Robert Fico là vị khách quốc tế đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì đón trên cương vị người đứng đầu Chính phủ. Đây cũng là lãnh đạo cấp cao đầu tiên thăm Việt Nam sau bầu cử đại biểu Quốc hội và kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba sau các chuyến thăm năm 2008 và 2016 của Thủ tướng Fico với tư cách là người đứng đầu Chính phủ Slovakia.

Chuyến thăm lần này khẳng định Slovakia chú trọng thúc đẩy chính sách đối ngoại “đa hướng”, đa dạng hóa quan hệ với các khu vực ngoài EU, đặc biệt là với khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; mang tính kỳ vọng cao vào việc định hướng và nâng cấp quan hệ hai nước, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện, bền vững.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Slovakia coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đánh giá cao sự ổn định chính trị, chính sách đối ngoại nhất quán, độc lập tự chủ cũng như thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhiều thành viên chính phủ, quốc hội, chính quyền địa phương cũng thể hiện cảm tình với đất nước, con người Việt Nam và ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước.

Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược hướng tới châu Á - Thái Bình Dương và chính sách hướng Đông của Slovakia, nhằm đa dạng hóa đối tác ngoài EU, mở rộng thị trường.

Việt Nam có tiềm năng trở thành cầu nối quan trọng của Slovakia để tiếp cận thị trường ASEAN và chuỗi cung ứng tại châu Á. Ngược lại, Slovakia vẫn còn nhiều tiềm năng giúp Việt Nam tiếp cận và trung chuyển hàng hóa, chuyển giao công nghệ với thị trường châu Âu.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Slovakia tại châu Á, Slovakia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong khu vực Trung - Đông Âu.