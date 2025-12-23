Theo Sputnik, Thủ tướng Slovakia Fico ngày 22/12 đã tham gia lễ khánh thành đường hầm Visnove. Đây là đường hầm cao tốc dài nhất Slovakia, được xây dựng trong 10 năm.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Fico đã chỉ trích việc EU thuyết phục các nước thành viên sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

"Nếu tham dự Hội đồng châu Âu, tôi chắc chắn sẽ phản đối việc gửi các khoản tín dụng quân sự cho Ukraine. Tôi sẽ không để Slovakia trở thành một phần trong 'kế hoạch điên rồ đó'. Chúng tôi cần tiền ngay tại đây, tại Slovakia, còn rất nhiều thứ phải xây dựng", ông Fico nhấn mạnh.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico trượt patin xuyên đường hầm dài 7,5km. Video: eudebates.tv

Tuyên bố của ông Fico được đưa ra trong bối cảnh EU muốn cung cấp cho Ukraine một gói vay tín dụng có giá trị từ 185 - 210 tỷ Euro, được đảm bảo bằng tài sản đóng băng của Nga. Theo đề xuất này, Kiev sẽ chỉ phải hoàn trả khoản vay sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc và trong trường hợp "nhận được bồi thường thiệt hại vật chất từ Moscow".

Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã bác bỏ kế hoạch của EU, gọi đây là ý tưởng "xa rời thực tế". Cuối tuần trước, EU đã thông qua gói tín dụng 90 tỷ euro từ ngân sách chung của khối để hỗ trợ Ukraine, nhưng Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc không tham gia cơ chế bảo lãnh cho khoản tín dụng này.

Sau khi đưa ra quan điểm của mình về vấn đề tài sản đóng băng của Nga, Thủ tướng Fico đã có khoảnh khắc thú vị khi trượt patin xuyên qua đường hầm Visnove.

Đường hầm Visnove dài 7,5km, được khởi công từ 30 năm trước, nhưng liên tục bị trì hoãn do thay đổi trong phương pháp xây dựng và cơ chế tài trợ. Đoạn hầm mới này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng tắc nghẽn giao thông trong khu vực và rút ngắn thời gian di chuyển ít nhất 15 phút.