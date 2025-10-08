Theo đài RT, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 7/10 đã chỉ trích mạnh mẽ sáng kiến REPowerEU, một kế hoạch của EU nhằm loại bỏ toàn bộ sản phẩm năng lượng của Nga khỏi thị trường châu Âu.

"Kế hoạch này hoàn toàn vô nghĩa, tự hủy hoại và nguy hiểm. Chúng ta đang tự bắn vào chân của mình. Tôi sẵn sàng tranh luận với Ủy ban châu Âu bất kỳ lúc nào về vấn đề này", ông Fico cho biết.

Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh, các quốc gia châu Âu không thể đơn giản ngừng nhập khẩu thanh nhiên liệu hạt nhân từ Nga và sử dụng các nguồn thay thế khác cho các lò phản ứng hạt nhân có từ thời Liên Xô, vì điều này không an toàn về mặt kỹ thuật.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS

"Nói một cách dễ hiểu, bạn không thể lấy động cơ của một chiếc Mercedes rồi lắp vào một chiếc Skoda. Mọi thứ không hoạt động như vậy", ông Fico cho hay.

Trước đó, dưới sức ép từ Mỹ, giới chức EU đã có nhiều động thái nhằm đẩy nhanh việc loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, đặc biệt với sản phẩm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Cùng ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Slovakia đã tuyên bố ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, thay vào đó chỉ cung cấp hàng hóa nhân đạo cho Kiev. "Quyết định này thể hiện sự cam kết của chính phủ Slovakia trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình ở Ukraine", Bộ Quốc phòng Slovakia giải thích.

Kể từ khi cuộc xung đột Ng - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Slovakia đã gửi cho Kiev 13 gói viện trợ quân sự, có tổng trị giá 671 triệu Euro. Tuy vậy, kể từ khi Thủ tướng Fico nhậm chức vào cuối năm 2023, Slovakia đã không thông qua bất kỳ kế hoạch viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine.