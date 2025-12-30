Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã. Chỉ sau 1 tháng phát động, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, cơ bản hoàn thành 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42% và cam kết sẽ hoàn thành trước 25/1/2026.

Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để "Chiến dịch Quang Trung" đạt mục tiêu ban đầu.

Thủ tướng cho biết, việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" hiện không có khó khăn, vướng mắc đáng kể, nên với tinh thần "thừa thắng xông lên", yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhân dân, nhất là lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên vào cuộc, chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung", lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Cùng với thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống như thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt cơ bản; mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản…