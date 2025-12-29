Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và lân cận.

Theo Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá nhằm gây mất an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được quán triệt, thực hiện có hiệu quả. Qua đó tạo điều kiện, môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính phủ tổ chức hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất "đột phá", tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" để tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khái quát về tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận; kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự và đưa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận thời gian tới.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận.

Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, đề án để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã tạo chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận.

Các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất tư tưởng, nhận thức, hành động để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vùng đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, vùng đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại; là "cửa ngõ" phía nam của đất nước và gắn liền với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận đối với sự phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là: Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW...

Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm chủ yếu về chăm lo, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long còn những tồn tại, hạn chế; an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp.

Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội còn hạn chế; một số nội dung chưa đạt yêu cầu; hiệu năng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nơi, nhất là cấp cơ sở còn khoảng cách so với yêu cầu, nhiệm vụ; đời sống của đồng bào dân tộc Khmer một số nơi còn khó khăn; sự phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết triệt để.

Thủ tướng cho rằng, để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, cần có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo nền tảng vững chắc để phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long tương xứng với tiềm năng, lợi thế, củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, các ban, bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương xác định bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sức mạnh của toàn dân, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện, trước hết.

Trên tinh thần "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng kết, đánh giá", Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xuyên suốt. Trong đó phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm "bốn tại chỗ", đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng.

Thủ tướng nhấn mạnh, các ban, bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm, giải quyết mâu thuẫn, bức xúc; thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc trong công tác phòng ngừa xã hội; loại trừ, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện, các yếu tố mà các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng.

Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm chủ yếu về chăm lo, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long; lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo tháo gỡ, khơi thông.

