Công điện của Thủ tướng nêu rõ: Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263 ngày 29/8/2025 của Chính phủ và Quyết định số 1867 ngày 29/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực tổ chức việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, hoàn thành việc tặng quà cho Nhân dân trước ngày 2/9/2025. Ảnh: Phạm Hải

Toàn bộ kinh phí tặng quà đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương. Từ ngày 30/8/2025, các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chi trả. Đến hết ngày 31/8/2025, nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ chi trả cao, song vẫn còn nơi triển khai chậm.

Để bảo đảm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thứ nhất, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc chuyển quà đến mọi người dân. Các địa phương phải rà soát ngay tình hình chi trả, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; bảo đảm chuyển quà thuận tiện, an toàn, hoàn thành trước ngày 2/9/2025.

Thứ hai, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân, xử lý vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp) thông suốt, an toàn, hiệu quả. Đồng thời, các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhất là cấp xã, để việc tặng quà được triển khai nhanh chóng, đúng tiến độ.

Thứ ba, việc tặng quà Nhân dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với toàn thể Nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nhân lực, thời gian, đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, đúng tiến độ; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.