Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời Sở Nội vụ TP Hải Phòng liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67). Đây cũng là vướng mắc chung của nhiều địa phương.

Văn bản của Bộ Nội vụ làm rõ các trường hợp cụ thể liên quan đến đối tượng áp dụng chính sách.

Nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... có được áp dụng chính sách theo Nghị định số 178?

Theo đó, với đối tượng là hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67) thì trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này.

Do đó, các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178.

Chỉ thực hiện sắp xếp viên chức giáo dục, y tế khi thực sự cần thiết

Bộ Nội vụ cho biết đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ tại Công văn số 68, trước mắt giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương, chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết số 18, thì đơn vị nào trực tiếp thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập được xác định là đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để xem xét áp dụng các chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67).

Người đã được bố trí công việc mới sau sắp xếp có nguyện vọng nghỉ việc thì có được hưởng chính sách theo Nghị định số 178?

Đối với trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...) nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67) thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ theo theo quy định tại Nghị định này.

Chỉ xem xét giải quyết cho cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã nghỉ việc khi sức khỏe không đảm bảo

Bộ Nội vụ cũng có hướng dẫn với một số trường hợp là cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã đã được bổ nhiệm sau sắp xếp, do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Theo đó, sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập (đơn vị hành chính trực tiếp chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW) và đi vào hoạt động ổn định thì cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc này để tạo điều kiện thuận lợi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng ngay yêu cầu công việc được giao.