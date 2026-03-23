Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek

Tại cuộc làm việc, ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch tập đoàn đã giới thiệu về lịch sử hình thành của Novatek và định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự lớn được đón Thủ tướng, ông đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới, chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng và Novatek mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong triển khai các hoạt động mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch tập đoàn Novatek

Novatek được thành lập vào tháng 8/1994, hoạt động chính trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên và hydrocarbon lỏng. Novatek là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Liên bang Nga (sau Gazprom) và là công ty giao dịch công khai lớn thứ bảy trên toàn cầu tính theo sản lượng khí đốt tự nhiên. Trong Forbes Global 2000 năm 2020, Novatek được xếp hạng là công ty đại chúng lớn thứ 316 trên thế giới.

Novatek đã triển khai thành công các dự án LNG quy mô lớn, đồng thời phát triển công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên độc quyền. Novatek hiện rất quan tâm đến lĩnh vực LNG tại Việt Nam, bao gồm tham gia dự án Cà Ná với các đối tác như Zarubezhneft; tiếp cận thị trường khí đốt đang phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hoạt động của Tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Đánh giá cao những kết quả mà Novatek đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hoạt động của tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, trong đó chuyển đổi năng lượng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, cũng như phát triển các lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đòi hỏi năng lượng lớn. Novatek cũng đã có trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam và sự phù hợp trong định hướng phát triển này sẽ tạo tác động, hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên.

Đánh giá hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Liên bang Nga là điểm sáng trong quan hệ song phương hơn 50 năm qua, Thủ tướng trân trọng cảm ơn phía Nga đã đầu tư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia. Mặt khác, hợp tác năng lượng cũng là ngành Nga có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và là nội hàm quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở các quy định pháp luật, có tính đến nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống Việt Nam-Nga

Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay, tình hình biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng có ý nghĩa rất quan trọng. Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tái cơ cấu lại, chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng.

Khẳng định hai bên có nhu cầu và ý tưởng hợp tác, Thủ tướng ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở các quy định pháp luật, có tính đến nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống Việt Nam – Nga và những kết quả hợp tác đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng giữa hai bên, đồng thời hợp tác hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, nhà đầu tư khác.

Thủ tướng tặng quà lưu niệm Tập đoàn

Cho biết Việt Nam đang xem xét sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực điện lực, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện khí LNG, như tại khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh, Nam Du (An Giang), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cà Ná (Khánh Hòa) cũng như việc cung cấp LNG ổn định cho thị trường Việt Nam, phát huy tốt những thuận lợi nói trên và có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về lịch sử hình thành của Novatek và định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam

Trên tinh thần "kết nối quá khứ, phát huy hiện tại, nhìn tới tương lai", "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và quyết đoán đúng lúc", "lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động với sản phẩm, kết quả cụ thể", Thủ tướng đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Việt Nam như Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cả các doanh nghiệp tư nhân để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại Việt Nam. Cùng với đó, Thủ tướng cho biết khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Lãnh đạo Novatek bày tỏ nhất trí cao và cho biết sẽ tích cực trao đổi với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.

