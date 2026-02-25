Tổng thống V.Putin hoan nghênh Bộ trưởng Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Liên bang Nga thông báo kết quả Đại hội 14.

Tổng thống tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình và phát triển vững mạnh.

Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Điện Kremlin

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống Putin. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn và tin tưởng Liên bang Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung.

Việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao sự phát triển năng động và những kết quả quan trọng mà quan hệ Việt Nam – Nga đạt được dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ và giao thông, vận tải.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Điện Kremlin

Nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, Tổng thống Putin khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết và mong sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga.

Tổng thống khẳng định sẵn sàng duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược và quan hệ song phương.

Tổng thống Putin cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự; đồng thời mở rộng sang điện hạt nhân, khoa học - công nghệ và giao thông vận tải.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Putin. Tổng thống cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Ảnh: Điện Kremlin

Cũng trong chiều 24/2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và tin cậy, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov những quan điểm chỉ đạo, đường lối đối ngoại cũng như những định hướng, nhiệm vụ quan trọng của đối ngoại Việt Nam.

Bộ trưởng S.Lavrov cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ những thông tin quan trọng, có tính định hướng lớn của Đại hội 14; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: BNG

Hai bên đã cùng rà soát, đánh giá về tình hình hợp tác song phương, trong đó có sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao; chia sẻ và thống nhất nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối của hai bộ trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.